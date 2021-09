Dezastrul transporturilor românești a avut la „cârmă” 28 de miniștri

Ce să mai spunem de faptul că România este singura țară din lume care și-a distrus cu mâna ei, pe timp de pace, flota maritimă comercială, că societățile sale de transport feroviar și aerian au fost aduse în stare falimentară, că parcul feroviar este în grea suferință, cu locomotive ce se defectează în mers sau își abandonează vagoanele câmp, iar adâncimile minime de navigație nu sunt asigurate pe tot parcursul Dunării, de-a lungul întregului an.







Miniștri de un trimestru





La acest dezastru a contribuit, pe de o parte instabilitatea de la conducerea Ministerului Transporturilor, iar pe de altă parte, lipsa de profesionalism a multora dintre miniștri.





În decurs de 135 de ani, respectiv de la data de 11 mai 1866 până pe 9 septembrie 2021, România a avut un număr de 108 miniștri ai transporturilor. În medie, un ministru a rezistat în funcție doar 15 luni.











În cei 30 de ani și opt luni care au trecut de la prăbușirea regimului comunist, între 3 ianuarie 1990 și 9 septembrie 2021, la cârma Ministerului Transporturilor s-au perindat 28 de miniștri, iar durata medie a mandatului lor a scăzut la 13 luni.





Dintre toți, Traian Băsescu a stat cel mai mult la conducerea Transporturilor românești: 4 ani, 10 luni și 28 de zile, dar cumulat, pe parcursul a trei mandate (30 aprilie 1991 – 19 septembrie 1992; 12 decembrie 1996 – 12 februarie 1998; 17 aprilie 1998 – 26 iunie 2000). Este urmat de Miron Mitrea, cu un mandat complet, de 4 ani și o zi (28 decembrie 2000 – 29 decembrie 2004).



În timpul regimului Dragnea, în decurs de numai un an și o lună, conducerea ministerului s-a schimbat de trei ori. Felix Stroe a rezistat cel mai puțin în funcție: doar 3 luni și 12 zile.









Venirea liberalilor la putere n-a adus stabilitatea mult așteptată la conducerea Ministerului Transporturilor. Din 2019, la cârma instituției s-au perindat: Lucian Bode, Cătălin Drulă și, începând cu data de 8 septembrie 2021, interimarul Dan Vîlceanu.







Zero performanțe





Schimbarea frecventă a miniștrilor a fost însoțită de o instabilitate la fel de mare în funcțiile de secretar de stat, directori ai direcțiilor din minister, administratori și manageri ai companiilor și instituțiilor din subordine.





Instabilitatea la nivel decizional, lipsa de profesionalism a multora dintre cei ce s-au aflat, vremelnic, în aceste funcții, dar și corupția au adus transporturile din România în situația catastrofală de astăzi.











În 2015, sub miniștrii Ioan Rus, Iulian Matache și Dan Marian Costescu, Ministerul Transporturilor a reușit contraperformanța a

realiza 20 de kilometri de autostradă în minus. În 2017, sub Alexandru Răzvan Cuc s-au inaugurat… zero kilometri. În 2018, pe timpul ministrului Lucian Șova s-au dat în folosință 60 km de autostradă, iar în 2019, când a revenit Alexandru Răzvan Cuc la conducerea ministerului, alți zero kilometri.









Din toate aceste motive, economia și societatea românească înregistrează pierderi uriașe. Lipsa căilor de comunicații frânează investițiile productive, sectorul construcțiilor, transporturile și turismul, creșterea numărului locurilor de muncă. Duce la creșterea inegalității de dezvoltare între regiuni, la creșterea sărăciei și migrației forței de muncă. La rândul său, Portul Constanța este tot mai izolat de Europa și pierde fluxuri de mărfuri, fiind nevoit să lucreze la mai puțin de jumătate din capacitatea sa de operare.







Vremuri tot mai tulburi





Criza în care premierul Florin Cîțu a adus guvernarea nu se va încheia prea curând. Actuala instabilitate politică se va prelungi cel puțin o lună și nimeni nu știe dacă nu va fi urmată de o perioadă și mai tulbure, cu noi și noi schimbări la cârma Ministerului Transporturilor, a structurilor și companiilor din subordine.





Instabilitatea politică va duce la frânarea proiectelor de investiții rutiere și feroviare începute și la blocarea celor ce ar trebui demarate. Planurile de redresare a companiilor de transport feroviar și aerian aflate în mare suferință vor fi înghețate. Și va fi vai și amar de transporturile României!





Astăzi, pe căile ferate din România se circulă cu viteza fantastică de… 15 kilometri pe oră. Nu doar trotinetele electrice, ci și pietonii sunt mai rapizi decât trenurile, iar dacă o garnitură de tren pleacă la drum, până la destinație trebuie să schimbe una sau două locomotive.