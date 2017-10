Dezastrul de la Căile Ferate Române nu va fi stopat nici în 2017

N-am crezut că o călătorie cu trenul te poate umple de indignare și rușine. Luni, am plecat cu treburi în capitală și, pentru prima oară după mai bine de un deceniu, am apelat la serviciile CFR Călători. Nefiind un ins pre-tențios, am trecut cu vederea faptul că vagoanele cu care am călătorit la dus și la întors arătau… obosite, că aveau geamuri crăpate pe ici-colo și o curățenie… aproximativă.Dar nu am putut să nu mă îngro-zesc văzând halul în care a ajuns infrastructura feroviară. Între Constanța și București sunt kilometri și kilometri de linii ferate nefolosite de ani de zile și acoperite de bălării. Trenul își taie drum printre mormanele de gunoaie și piramidele din traverse din beton, rămase de la lucrările de modernizare a căii ferate din Dobrogea.Mai toate gările arată ca dracu’. Halul în care a ajuns Gara de Nord este emblematic pentru starea Căilor Ferate Române. Clădirile au pereții coșcoviți și geamurile sparte ca după un bombardament, scaunele sunt rupte, peste tot e mizerie și jeg. Doamne ferește să folosești WC-urile publice! Riști să te umpli de scârbă și boli. Principala gară feroviară a țării ne face de rușine în ochii străinilor. Mie mi-a crăpat obrazul.Dacă amintim și faptul că viteza medie de circulație a trenurilor în România este sub 40 de kilometri pe oră, conform documentelor oficiale, fiind cea mai mică din Europa, avem imaginea completă a dezastrului.Există vreo șansă să se schimbe ceva? Cu certitudine că nu se va întâmpla în acest an. În proiectul de buget al CFR Infrastructură pentru 2017 se pune accent pe creșterea cheltuelilor cu pesonalul, în special pe majorări salariale. Cheltuielile cu bunurile și serviciile se reduc față de anul precedent. Deci vor fi mai puțini bani pentru reparații și întreținere. Compania va trebui să se încadreze la centimă în veniturile realizate. Pozitiv este faptul că se preconizează creșterea cheltuielilor cu investițiile, dar punerea intenției în practică depinde de atragerea finanțării externe, căci transferurile de la bugetul statului vor fi mai puține decât în 2016.