DEZASTRU PENTRU UN MILIONAR ROMÂN: "Am pierdut 252 milioane dolari. CASH!"

Ştire online publicată Marţi, 16 Iunie 2015. Autor: Cuget Liber Online.

Milionarul român Frank Timiș, a cărui avere a fost estimată la 340-360 mil. euro în ultima ediție a Top 300 Capital, spune că a pierdut 252 mil. dolari din banii familiei sale, în luna martie, când cea mai importantă firmă din grupul său, African Minerals, s-a prăbușit, informează capital.ro.Cu o valoare de peste 2 mld. de lire sterline în perioada sa de vârf, African Minerals a devenit cea mai importantă victimă a prăbușirii prețului la minereu de fier din 2014. În luna martie a acestui an, producătorul de minereu de fier African Minerals a intrat în faliment după ce nu a reușit să-și achite datoriile către creditorul și partenerul său în proiectul minier Tonkolili (Sierra Leone), chinezii de la Shandong Iron and Steel Group.„Am pierdut 252 mil. dolari. Cash. Banii familiei mele. Este cea mai mare pierdere financiară pe care am avut-o vreodată. Dar nu este vorba de bani, ci despre efortul pe care l-am depus. Șapte ani din viața mea. Și inima“, a declarat Frank Timiș pentru The Sunday Times, în primul interviu de după prăbușirea African Minerals, scrie capital.ro.