Deţinerea a peste 40 litri de alcool etilic ar putea fi pedepsită cu închisoare

Deținerea a peste 40 litri de alcool etilic ar putea fi pedepsită cu închisoare

Ştire online publicată Miercuri, 24 August 2011. Autor: Cuget Liber Online.

Persoanele care dețin mai mult de 40 de litri de alcool etilic, principalul ingredient din băuturile alcoolice, în afara antrepozitului fiscal, riscă pedeapsa cu închisoare de la un la patru ani, sancțiune aplicată și în cazul comercializării produsului peste această cantitate. "În prezent, nu este incriminată ca și infracțiune deținerea în afara antrepozitului fiscal sau comercializarea pe teritoriul României a alcoolui etilic, fără a fi marcat sau cu marcaje necorespunzătoare, deși acesta este un produs accizabil care intră sub incidența marcării", se arată în nota de fundamentare a unui proiect de ordonanță care aduce modificări Codului Fiscal, potrivit Mediafax. Antrepozitul fiscal este locul sub autoritea fiscală în care mărfurile accizabile sunt produse, transformate, deținute, primite sau expediate în regim suspensiv de accize de către un antrepozitar autorizat.În forma propusă de Ministerul Finanțelor va fi considerată infracțiune "deținerea de către orice persoană în afara antrepozitului fiscal sau comercializarea pe teritoriul României a produselor accizabile supuse marcării, fără a fi marcate sau marcate necorespunzător ori cu marcaje false peste limita a 10.000 țigarete, 400 țigări de foi de 3 grame, 200 țigări de foi mai mari de 3 grame, peste 1 kg tutun de fumat, alcool etilic peste 40 litri, băuturi spirtoase peste 200 litri, produse intermediare de alcool peste 300 litri, băuturi fermentate, altele decât bere și vinuri, peste 300 litri". Codul Fiscal în vigoare cuprinde aceste limite, cu excepția alcoolului etilic. În Cod se spune că infracțiunile de la acest capitol se pedepsesc cu închisoare de la un an la patru ani.