Iarna asta,

Deszăpezirea se va face după reguli noi

După ce a introdus norme de cost la lucrările de construcție a drumurilor, șoselelor și autostrăzilor, Ministrul Transporturilor are grijă ca și activitatea de deszăpezire să se facă după normative noi, care să conducă la scăderea costurilor și a timpilor de intervenție. La propunerea Companiei Naționale de Autostrăzi și Drumuri Naționale, ministrul Anca Boagiu a semnat ordinul pentru aprobarea reglementării tehnice a acestei activități. În esență, este vorba de precizări și modificări privind: - structura planului operativ de acțiune pe timpul iernii; - structura formației de utilaje și echipamentele corespunzătoare nivelurilor de intervenție prin reducerea numărului utilajelor cu peste 20%; - aprovizionarea cu materiale antiderapante și chimice (granulozitate, cantități, termene de aprovizionare etc.) ; - caracteristici generale și intervale de timp maxim necesare corespunzătoare fiecărui nivel de intervenție pe drumuri.Iată câteva exemple: dacă potrivit vechiul normativ deszăpezirea drumului de nivel de intervenție 1, pe minim o bandă de circulație, se făcea la maxim 10 ore după încetarea viscolului, conform celui nou se face după maxim 8 ore. Curățirea zăpezii de pe platforma drumului de nivel de intervenție 1 se reduce de la maximum 4 zile la 2 zile. Deszăpezirea drumului de nivel de intervenție 2, pe minim o bandă de circulație, se face în maximum 12 ore în loc de 24 ore. Conform noilor reglementări, utilajele de deszăpezire vor fi dotate cu echipamente de mare eficiență (lamă de mari dimensiuni pentru zăpadă, plug universal cu geometrie variabilă, turbofreză de mare capacitate, cablu/bară rigidă de remorcare autovehicule, răspânditor de mare capacitate etc). Noul normativ va fi inclus și în documentația de achiziție a acordurilor cadru și contractelor subsecvente aferente pentru activitatea de întreținere multianuală vară și iarnă în perioada 2012-2014, la cele șapte direcții regionale de drumuri și poduri din cadrul CNADNR.