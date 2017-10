Desfiinţarea „Radionav“ va lărgi gaura din bugetul statului

Desființarea „Radionav“ va lărgi gaura din bugetul statului

Constanța Radio, actuala Companie Națională de Comunicații pe Mare „Radionav”, emite din 1936, anul în care stația de radiocoastă de la poarta nr. 4 a portului Constanța, construită de englezi, pentru România, a fost pusă în funcțiune. După 73 de ani de existență, ministrul Radu Berceanu vrea să o desființeze, după cum a anunțat în urma ședinței de Guvern din 12 august 2009. Obligații internaționale De-a lungul timpului, Constanța Radio a trecut prin mai multe transformări. În 1999, la inițiativa lui Traian Băsescu, ministru al Transporturilor la acea dată, a fost adoptată Ordonanța de Guvern nr. 17, privind constituirea, organizarea și funcționarea serviciului public de radiocomunicații navale de apel, pericol și salvare. Aceasta prevede următoarele: „Activitatea de radiocomunicații navale de apel, pericol și salvare se constituie, se organizează și funcționează ca serviciu public de interes național și are ca scop ocrotirea și salvarea de vieți omenești pe mare. Serviciul public de radiocomunicații navale de apel, pericol și salvare se prestează fără percepere de taxe sau de tarife și constă în: a) îndeplinirea angajamentelor de trafic de radiocomunicații navale de apel, pericol și salvare care revin României în conformitate cu convențiile internaționale la care este parte; b) ascultarea continuă pe frecvențele internaționale de apel și pericol; c) transmiterea de semnale de alarmare, în caz de recepționare a unui mesaj de pericol; d) alarmarea factorilor responsabili de la uscat, în caz de recepționare a unui semnal de pericol de la o navă; e) transmiterea situației meteo; f) transmiterea de avize pentru navigatori.” Conform actului normativ, realizarea acestui serviciu a fost încredințată Companiei Naționale de Radiocomunicații Navale „Radionav” - S.A. Constanța, pe o durată de 10 ani, cheltuielile pentru realizarea lui fiind asigurate de la bugetul de stat. Subvenție de 3.100.000 lei Prin Legea nr. 222 din 5 iunie 2009, Companiei Naționale „Radionav” i s-a încredințat, pentru alți 20 de ani, misiunea de a realiza respectivul serviciu public, pe care statul trebuie să-l susțină cu bani de la buget. Cât costă acest serviciu? Potrivit bugetului pe 2009, aprobat de Ministerul Transporturilor, „Radionav” trebuie să realizeze venituri de 4.266.000 de lei, din care 72,66%, respectiv 3.100.000 lei, reprezintă subvenții de la stat. Compania ar urma să cheltuiască 4.078.000 lei, din care 2.773.310 lei cu personalul. În această sumă sunt prevăzute 1.920.680 lei pentru salariile celor 74 de angajați și 80.300 lei pentru plata managerilor, care lucrează în baza contractelor de mandat. Interese obscure Vlad Stănculescu, directorul general al „Radionav”, a refuzat să facă orice comentariu referitor la desființarea companiei, trimițân-du-ne la site-ul acesteia pentru alte informații. De aceea, ne-am permis să comentăm noi în locul său. Ministerul Transporturilor și Guvernul României pot desființa „Radionav” fără probleme, dar nu și serviciul public de radiocomunicații navale de apel, pericol și salvare. Acesta din urmă a fost instituit pentru îndeplinirea angajamentelor care revin României în conformitate cu convențiile internaționale la care este parte. Dacă nu va mai fi „Radionav”, atunci altei entități specializate, care dispune de dotările necesare, ar trebui să i se încredințeze misiunea de a presta acest serviciu public. Evident, pentru îndeplinirea lui, statul va trebui să plătească, pentru că nimeni nu muncește pre gratis. Deci, nu va scăpa de cheltuială. Dimpotrivă, s-ar putea să-l coste chiar mai mult decât în prezent. Astăzi, pe țărmul românesc al Mării Negre, nu există niciun alt operator de radio – coastă, care să preia acest serviciu. Înainte de a lua o asemenea decizie, Guvernul României ar trebui să se uite pe piață, să vadă dacă nu cumva face o prostie. Ar mai trebui lămurit un alt aspect. Ce va face Ministerul Transporturilor cu patrimoniul companiei „Radionav”, dacă o desființează? Va conserva clădirile și echipamentele sau le va vinde? Mai degrabă, cea de-a doua variantă este corectă. Deci scopul desființării „Radionav” ar putea fi chiar vânzarea activelor și echipamentelor ei. Atunci, cumpărătorul ar deveni singurul care deține tehnica necesară pentru prestarea acestui serviciu public, pentru care statul trebuie să plătească cel puțin 3.100.000 lei pe an. *** În anul 2003, la „Radionav” a intrat în exploatare „Navtex”, un sistem performant de transmitere și imprimare automată a avizelor de navigație, buletinelor meteo și informațiilor către navele maritime. Cele două emițătoare de 1 Kw și stația de monitorizare și comandă au costat 600.000 euro și au fost finanțate printr-un program Phare. Cine să fi pus ochii pe aceste echipamente?