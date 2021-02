Deşertificarea este o realitate. Ministrul Agriculturii vrea soluţii pentru colectarea resurselor de apă

Ministrul Agriculturii, Adrian Oros a afirmat joi, în cadrul Congresului internaţional „De la fermieri pentru fermieri”, având tema „Agricultura României în contextul Green Deal”, că trebuie găsite soluţii în ceea ce priveşte colectarea fiecărei resurse de apă. „Trebuie să ne gândim responsabil ce vom face peste 5 ani, peste 10 ani, peste 15 ani şi de aceea eu am propus anul trecut şi colegilor mei din Guvern să discutăm nu doar despre irigaţii. Am propus ca în Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă, pentru că eu am considerat că este o oportunitate să ai nişte bani foarte mulţi, să îi investim în această infrastructură, fie că o numim de irigaţii, că o numim infrastructură de desecare drenaj, lucrări de combatere a eroziunii solului, fie prevenirea deşertificării”, a declarat ministrul Agriculturii.