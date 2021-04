Deschideți sălile de sport! Antreprenorii din domeniu, în prag de faliment

Pe lângă lucrul cu mască, antrenoarea şi-a luat măsuri draconice pentru a prevenii infectarea cu coronavirus. Se testa de fiecare dată când intra în sală pentru a fi sigură că nu este purtătoare de virus. Şi, cu toate acestea, nu a mai putut continua activitatea pentru că a trebuit să închidă. A renunţat la abonament pentru a putea supravieţui, dar chiar şi aşa încasările nu-i permit să plătească toate dările către stat. Cu toţii aşteaptă ridicarea restricţiilor să vadă ce se mai poate salva. Iar un studiu efectuat la finalul anului 2020, arată că riscul cu infectare COVID-19 în sălile de sport este extrem de redus, de 0,78 infecţii la 100.000 de vizite. Pentru industria de fitness, Guvernul a fost de neînduplecat: virusul se transmite făcând sport, deci trebuie închisă!



„Nu ne aşteptam să ne închidă, după ce am stat fără activitate trei luni şi ne-au impus o serie de măsuri sanitare pe care le-am respectat cu stricteţe. Înainte, la o şedinţă intrau aproape 30 de persoane, după redeschidere am înjumătăţit numărul, cu distanţare, cu luarea temperaturii şi nu era aglomeraţie. Suntem afectaţi. Noi ca sală nu putem să ţinem angajaţii, colaboratorii pentru că nu avem de unde să-i plătim. Eu de bine, de rău am trecut în online dar nu toată lumea iubeşte online-ul”, ne-a declarat antreprenorul şi instructorul de fitness, Dina Ivanov.

Statul închide activităţi economice din grija de a nu se îmbolnăvi cetăţenii, dar nu vine şi cu măsuri pentru a-i susţine pe cei care au rămas fără obiectul muncii. Una dintre industriile greu afectate este şi cea care culmea, are legătură cu sănătatea fizică şi mentală a unei populaţii şi anume, industria de fitness. După prima închidere, din perioada de urgenţă, multe afaceri cu săli de sport au dat faliment, dispărând definitiv de pe piaţă. Acum, pe motiv că incidenţa a depăşit 4 la mie, agenţii economici au fost obligați iar să închidă, întrebându-se, de unde vor mai avea bani să-şi plătescă chiriile, utilităţile sau salariile? „Eu am lucrat la o sală de fitness, dar acum sunt pe cont propriu. Lucrez în regim de club exclusivist şi intrau doar persoanele membre ale clubului. Nu era fluctuaţie de clienţi şi regulile sanitare se păstrau cu sfinţenie. Pentru că ne-au închis am fost nevoită să antrenez afară. Constanţa însă nu este propice practicării fitnessului în aer liber pentru că bate vântul şi este încă frig. Acum sunt la pat pentru că m-am îmbolnăvit”, ne-a declarat Maria N., instructor fitness.Teama celor mai mulţi proprietari de săli de sport este că nu vor mai putea redeschide, pentru că nu mai au încasări. Fiecare s-a reorientat şi a căutat să se adapteze noilor condiţii. „Eu mă gândesc serios să mă apuc de altceva pentru că aşa nu se mai poate. Azi suntem deschişi, mâine închişi, nesiguranţa asta nu duce la nimic bun. Nu se poate trăi aşa”, a adăugat Maria N., instructor fitness. La prima închidere, mulţi au făcut investiţii importante în aparate de dezinfectat şi curăţat aerul. Iar în acest moment ratele la bănci nu mai au cu să le plătească. Au cerut şi ei măsuri de sprijin cum au solicitat şi cei din HoReCa şi vor ca Guvernul să ţină cont şi de acest domeniu foarte important pentru a avea o populaţie sănătoasă şi la minte şi la trup.