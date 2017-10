Depozitele bancare cu premii, oferta pe timp de criză

Depozitele bancare au prim-planul, în această perioadă de criză, în condițiile în care băncile au nevoie tot mai mare de lichidități. Bonificațiile plătite pentru depozitele în lei și în euro au crescut semnificativ, în ultimele luni. Depozitul aniversar de la Alpha Bank poate fi constituit în lei, euro sau dolari, pe termen de 15 săptămâni sau 15 luni. Dobânzile sunt fixe până la scadență, și au valori cuprinse între 4,25%, pentru dolari, pe termen de 15 luni și 16%, pentru lei, la o scadență de 15 săptămâni. Premiile lunare constau în produse electronice, iar cele anuale, în excursii în valoare de 3.000 de euro fiecare. La Volksbank, oferta este diversificată și se adresează atât copiilor sub 18 ani, cât și pensionarilor. Contul „Junior” are o dobândă anuală de 12,5% pentru lei și 5%, pentru euro. Premiile constau în tabere, console de jocuri și dvd-uri. Contul „Bunici” are o dobândă de 14% pentru lei și 4,75%, pentru euro. Dacă la data extragerii, soldul este de minim 200 de euro (sau echivalentul în lei), persoanele deținătoare de astfel de conturi pot câștiga un sejur într-o stațiune balneo-climaterică sau trei aparate digitale de măsurat tensiune. Depozitul aniversar, de 145 de ani de la înființarea CEC Bank, oferă posibilitatea de a utiliza suma obținută ca dobândă, în avans și nu la împlinirea termenului pentru care a fost constituit. Dobânda anuală este de 13%, iar suma maximă de economisire este de 5.000 de lei. Și la BRD încasezi anticipat dobânda, chiar în ziua constituirii depozitului. Suma minimă este de numai 1.000 de lei, respectiv 1.000 de euro. Dobânda anuală fixă, pe termen de un an este de 11,25% pentru lei și 5,25% pentru euro. Depozitele promoționale pe perioade medii de timp (patru și șapte luni), de la Unicredit Țiriac au o dobândă de până la 14% pe an, pentru lei și 6,5% pentru euro, în funcție de suma depusă. În cazul în care se dorește retragerea banilor din depozit înainte de maturitatea acestuia, banca oferă o dobândă de 6% pentru lei și 3% pentru euro.