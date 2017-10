„Delfinii Jucăuşi“ s-au lansat în economia de piaţă

Susținuți de prietenii de la „Celco“ SA

„Delfinii Jucăuși“ s-au lansat în economia de piață

Spiritul întreprinzător se formează în copilărie, iar primele lecții ale economiei de piață se predau la vârsta de preșcolar. Dacă vreți să vedeți generația de oameni de afaceri de peste 25 - 30 de ani, mergeți la Grădinița nr. 52, din Constanța! Am dat curs invitației prietenilor noștri de la „Celco” SA - o companie renumită pentru calitatea materialelor de construcții pe care le produce, dar și pentru atitudinea de responsabilitate socială - și am participat la „Târgul de mărțișoare și dulciuri”, organizat pe holurile grădiniței. Ce să vă spun, era târg în toată regula, nu glumă! În sectorul „artizanat”, se aflau mai multe standuri ticsite cu mărțișoare, felicitări, desene și coșulețe cu flori, toate manufacturate de „meseriașii” de 4 - 7 ani. Sectorul „alimentar”, la fel de bogat, promova dulciurile de casă. De la Iuliana Badiu, directoarea grădiniței, am aflat că micii bucătari și cofetari au primit o mână de ajutor din partea părinților. În fața standurilor, „întreprinzătorii”, în costumele meseriei pe care o reprezentau, își vindeau produsele. Cumpărători, o mulțime! Veniseră mămițele, tăticii, bunicuțele și bunicii, rudele de aproape și mai de departe, ba chiar și vecinii. De la „Celco” s-a prezentat la târg o echipă întreagă, în frunte cu directorul de marketing, Ecaterina Giugică. Colegii lor i-au mandatat să cumpere cât mai multe produ-se, pentru a susține, în acest mod, formarea spiritului întreprinzător în rândul preșcolarilor. Sunteți curioși să aflați prețurile? Ei, bine, târgul nu a avut mercurial. „Produsele noastre nu au preț pentru că sunt… neprețuite! Sunt minunate pentru că sunt făcute de copii. Cumpărătorii plătesc cât vor și cât pot. Banii vor intra în fondul extrabugetar al grădiniței și, împreună cu reprezentații părinților, vom decide ce investiții vom realiza” - a declarat directorul unității de învățământ. Interesanta acțiune a fost organizată pentru a marca două evenimente majore: 8 Martie și Ziua Grădiniței nr. 52 (care e sărbătorită pe 15 martie, dar a fost devansată în acest an). Și pentru că am ajuns la acest punct al istorioarei noastre, vă anunțăm că, de acum înainte, grădinița se va numi „Delfinii Jucăuși”. E super! Să-i lăsăm pe puii de businessmani să-și vândă produsele și să revenim la gestul extrem de generos al prietenilor lor de la „Celco” SA. Compania constănțeană are un adevărat cult pentru responsabilitatea socială, pentru implicarea directă în viața comunității și în problemele de mediu. Numeroase asociații, fundații și organizații culturale, sportive ori caritabile, instituții de învățământ și Biserica Ortodoxă s-au bucurat de sprijinul ei. Sponsorizările în bani, materiale de construcții și transport au contribuit la amenajarea de muzee, achiziția de costume populare tradiționale, organizarea spectacolelor teatrale, construcția, modernizarea și reconstrucția de biserici, funcționarea unor cluburi sportive, refacerea unor case distruse de inundații. Ajutoarele s-au îndreptat, de asemenea, spre familii nevoiașe ori copii afectați de maladii grave. Printre instituțiile de învățământ care au beneficiat de susținere din partea „Celco” SA se numără Grădinița „Delfinii Jucăuși”, Școlile „Ferdinand” și „Constantin Brâncoveanu”. Poate vă întrebați de ce acest articol este găzduit de pagina economică și nu de cea de educație a ziarului nostru. Răspunsul e simplu: educația este - în ultimă instanță - o problemă economică: este susținută de economie și are ca finalitate tot economia. Acest lucru nu trebuie să-l uite guvernanții, sistemul de învățământ, oamenii de afaceri, comunitatea locală și toți cei care sunt răspunzători de cum vor arăta generațiile viitoare și România de mâine.