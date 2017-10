Delfinii au venit până la Gara Maritimă din portul Constanţa, să salute colocviul ACVADEPOL

Delfinii au venit până la Gara Maritimă din portul Constanța, să salute colocviul ACVADEPOL

„Vă invit să priviți spre mare! - le-a spus Nicolae Dan Tivilichi, directorul general al Companiei Naționale Administrația Porturilor Maritime, participanților la deschiderea lucrărilor celei de a XXIV-a ediții a Colocviului național ACVADEPOL, eveniment petrecut ieri, 29 iunie 2017, la Gara Maritimă din portul Constanța. Veți observa o familie de trei delfini. Doar ce au apărut în zonă. După cum știți, delfinii intră numai în apele curate. Aceasta înseamnă că apa din acvatoriul portului Constanța a suferit îmbunătățiri calitative în ultimii ani.”Trebuie spus că măsurile luate în ultimii 17 ani de Administrația portuară împotriva poluării acvatoriului au dat rezultate. Apele portului Constanța sunt limpezi, curate, fapt ce a dus la repopularea lor cu pește. Flora și culturile de micro-organisme s-au refăcut, iar guvizii s-au înmulțit. Stolurile de stavrizi și chefali se aventurează, tot mai des, în danele de operare, în vreme ce delfinii însoțesc navele la intrarea și ieșirea din port, de-a lungul șenalului. Păsările marine găsesc tot mai multă hrană. De aceea cuibăresc în număr mare pe diguri ori se odihnesc pe luciul apei, printre navele acostate.Pescarii constănțeni sunt cei mai fericiți. Nu trebuie să mai parcurgă distanțe de kilometri pe diguri, în căutarea guvizilor și chefalilor. Îi prind chiar în buza portului, la Gara Maritimă.„Până în prezent, reuniunile ACVADEPOL nu s-au bucurat de popularitatea meritată. De aceea am decis să organizăm această deschidere la Gara Maritimă, pentru a da mai mare greutate acțiunii noastre”, a explicat Tivilichi.Adresându-se ziariștilor prezenți, Liviu Marius Ciubrei, directorul general al Administrației Porturilor Maritime Galați, a spus: „Una dintre obligațiile companiei noastre este aceea de a interveni pe sectorul fluvial de la Sulina la Cernavodă, în situațiile de poluare accidentală a Dunării. În acest scop, am obținut fonduri europene și ne-am dezvoltat flota de nave de intervenție și de preluare a reziduurilor de la nave. Alături de celelalte administrații și de Institutul Național de Cercetări Marine „Grigore Antipa“, am considerat oportun să ne organizăm într-o asociație care să organizeze an de an lucrările colocviului ACVADEPOL. Este foarte important ca, pornind de la propunerile administrațiilor maritime și fluviale, să se stabilească strategii privind protecția mediului acvatic.”Prezent la reuniune, Daniel Georgescu, directorul general al Companiei Naționale Administrația Canalelor Navigabile, a afirmat că unitatea pe care o conduce este prima administrație din România care a instalat (în urmă cu trei ani) douăsprezece stații de analiză calitativă a apei. „Urmează să achiziționăm, cu fonduri europene, două nave multifuncționale, de depoluare și stins incendii. Asociația ACVADEPOL a fost alături de noi, ajutându-ne să aplicăm proiectele și să ținem pasul cu cerințelei UE ”, a spus Georgescu.Cristian Matei, directorul general al Administrației Dunării Fluviale Giurgiu le-a amintit celor prezenți că reuniunea lor are loc chiar de Ziua Internațională a Dunării. „Această ediție a ACVADEPOL reprezintă un nou pas împotriva poluării. În urmă cu aproape cinci ani, la o reuniune similară, am pus bazele unei strategii de luptă împotriva poluării și așa au luat naștere două proiecte minunate, la Giurgiu și Galați: achiziționarea navelor multifuncționale de intervenție, care în momentul de față îndeplinesc cele mai înalte standarde. Sper ca, la edițiile viitoare, să putem spune că toate adminstrațiile vor avea cu ce interveni eficient în caz de poluare”, a afirmat Cristian Matei.Simion Nicolaev, directorul general al Institutului Național de Cercetări Marine „Grigore Antipa“, a apreciat evoluția Asociației ACVADEPOL și a vorbit despre rolul de furnizor de expertiză științifică pe care îl are institutul. Glumind, Nicolaev a spus: „Eu nu mă pot lăuda cu relațiile pe care le are domnul director general Tivilichi cu cetaceele din Marea Neagră, convingându-le să vină aici să ne demonstreze cât de curat este portul, dar pot afirma că, în ultimii ani, prezența delfinilor din Marea Neagră în portul Constanța e tot mai frecventă. Noi monitorizăm aceste specii și sperăm ca ele să se simtă din ce în ce mai bine în acest habitat, care este întreținut cu eforturi de Administrația Porturilor Maritime.”Lucrările colocviului ACVADEPOL continuă până pe data de 1 iulie. În cadrul lui vor fi prezentate comunicări despre facilitățile portuare și condițiile de mediu, despre proiectele de dezvoltare ale unor porturi, strategia Dunării, programul transnațional Dunărea 2014 - 2020 și altele.