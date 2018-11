Delegația CNACN a efectuat o vizită de lucru în Bosnia Herțegovina

La inițiativa reprezentantului Companiei Naționale Administrația Canalelor Navigabile în Serbia, Vladan Misic, împreună cu directorul comercial Hermina Bectemir, o delegație a companiei a efectuat o vizită la Ambasada României din Bosnia Herțegovina pe data de 8 noiembrie 2018, se arată într-un comunicat de presă.În cadrul discuțiilor cu Ionuț Neagu - consilier pe probleme politice, consulare și economice în cadrul ambasadei, a fost abordată situația actuală a traficului pe canalele navigabile, în directă legătură cu Bosnia Herțegovina, precum și posibilitățile de creștere a volumului de marfă. În prezent, există o tendință de creștere a traficului, din și spre Bosnia Herțegovina, având în vedere faptul că anul trecut marfa tranzitată sub acest pavilion era de 30.994 tone marfă, înregistrându-se un trafic de 40.782 tone capacitate, în timp ce în 2018, până la această dată, s-au înregistrat 49.463 tone marfă și un trafic de 65.083 tone capacitate.Companiile foarte mari care aduc și pot aduce mai mult trafic pe canalele navigabile sunt: Sisecam Soda Lukavac, Global Ispat Koksna, ArcelorMittal d.o.o. Zenica. Punctul de legătură este portul Brcko, singurul port fluvial aflat pe râul Sava, care realizează un trafic de peste 200.000 tone, cu tendințe de creștere.CNACN este prima companie din România care a contactat ambasada cu propuneri concrete de îmbunătățire a relațiilor economice dintre cele două țări.În acest context trebuie amintit că Strategia Uniunii Europene Regiunea Dunării (SUERD) este una dintre cele patru strategii macroregionale ale Uniunii Europene care are ca obiective interconectarea regiunii Dunării, protejarea mediului ambiant, creșterea prosperității și consolidarea acesteia. Dintre aceste arii prioritare, România coordonează navigația pe căile navigabile interioare.Având în vedere că Bosnia Herțegovina este membră a Strategiei Uniunii Europene Regiunea Dunării, corelat cu faptul că România va deține președinția SUERD, între 1 noiembrie 2018 - 31 octombrie 2019, cele două țări vor depune eforturi comune pentru realizarea unei platforme de cooperare consolidate, care să contribuie la realizarea coeziunii economice, sociale și teritoriale a statelor din regiune, se afirmă în comunicatul dat publicității.De asemenea, delegația CNACN a participat la conferința de deschidere a evenimentului The 17 th International Fair of Economy „BRCKO 2018”, organizat de Camera de Comerț din districtul Brcko, Bosnia – Herțegovina, care a reunit o mulțime de oameni de afaceri în vederea unui important schimb de experiență, idei, precum și posibilitatea de a face noi contacte.