Deflaţia loveşte Europa

Deflația lovește Europa

Inflația în zona euro a scăzut la minus 0,6%, în ianuarie 2015, sub nivelul de minus 0,2% din decembrie 2014, a anunțat Eurostat, oficiul de statistică al Uniunii Europene. Este cel mai mic nivel înregistrat din iulie 2009 (primul an a recentei crize economice) și până în prezent.În Uniunea Europeană, inflația a fost de minus 0,5% în ianuarie 2015, față de minus 0,1% în decembrie 2014. Dintre cele 28 de state comunitare, doar Austria, Ungaria, România, Suedia și Marea Britanie prezintă indici pozitivi ai inflației, dar și aceia foarte mici. Cea mai scăzută inflație, minus 2,3% a fost raportată de Bulgaria.Scăderea generală a prețurilor bunurilor și serviciilor arată că economia Europei a intrat în deflație, fenomen la fel de periculos ca și creșterea accelerată și peste măsură a inflației. El indică o scădere generală a consumului populației, dar și a celui corporatist, reducerea masei monetare în circulație și a creditului. De asemenea, este rezultat al politicilor de austeritate promovate de guvernele statelor comunitare, de reducere a cheltuielilor și investițiilor din bani publici, dar și de restrângerea investițiilor private. În plus, a contribuit și un factor conjunctural cu mare impact asupra tuturor prețurilor: reducerea dramatică a prețurilor hidrocarburilor, la nivel mondial. Ca și criza economică de supraproducție, din perioada 2009 - 2013, deflația are un impact dezastruos asupra locurilor de muncă, ducând la creșterea șomajului.Ieșirea Europei din cercul vicios al deflației va putea fi făcută prin relansarea investițiilor de stat. În România, investițiile cu fonduri guvernamentale și europene sunt blocate de incompetență, rea-credință și corupție.