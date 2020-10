Deficitul bugetar este de 6,36% din PIB pe primele nouă luni ale anului

Ministrul Finanţelor Publice, Florin Cîţu, a anunţat marţi că, deficitul bugetar pe primele nouă luni ale acestui an este de 6,36% din PIB, sau 67,27 miliarde de lei, potrivit Agerpres. Execuţia bugetului general consolidat în primele opt luni ale anului 2020 a înregistrat un deficit de 54,77 miliarde lei (5,18% din PIB), din care mai mult de jumătate este rezultat din măsurile de combatere a crizei cauzate de epidemia COVID-19, se arată în datele MFP.







„România trece alături de economia globală prin cea mai mare criză din ultimii 100 de ani. Nu o spun eu, o spun toţi cei care se uită azi la economiile globale. Şi totuşi, tot ei spun, şi din ce în ce mai mulţi vin şi confirmă, România va trece peste această perioadă cu o situaţie mult mai bună decât o estimau toţi analiştii, Comisia Europeană şi alţii. Şi scenariul de bază, revenirea în V, este un scenariu care va fi confirmat şi este confirmat de date", a declarat ministrul Finanţelor într-o conferinţă online. El a explicat de unde vine acest deficit bugetar.







„Păi jumătate, 3,51% din PIB sau 37,12 miliarde de lei sunt sume care au rămas la agenţii economici. Sunt sume pe care aceştia le-au folosit, vorbim de 37,12 miliarde de lei, care nu au ajuns la buget, dar sunt la companii să le folosească după cum doresc şi au rămas acolo prin facilităţi fiscale sau au ajuns prin investiţii, cheltuieli excepţionale adoptate pentru combaterea efectelor epidemiei de Covid 19. Şi avem 16,15 miliarde de lei ca urmare a amânării plăţilor pentru obligaţii fiscale, şi astea le ştiţi, care expirau pe 25 (octombrie, n.r.) şi bineînţeles că am prelungit o poarte din aceste facilităţi, 3,22 miliarde de lei sunt TVA restituiţi mai mult decât anul trecut pentru aceeaşi perioadă, ianuarie - septembrie 2019. Deci, ca să fie şi pe înţelesul socialiştilor. Am eliminat toate acele taxe pe care le-aţi introdus voi, suntem în cea mai mare criză economică şi am reuşit să rambursăm mai mult decât aţi rambursat voi anul trecut TVA cu 3,22 miliarde de lei. Acesta înseamnă că firmele beneficiază de mai mulţi bani", a afirmat Florin Cîţu.







Veniturile totale în luna septembrie sunt cu 7,6% mai mari decât în septembrie anul trecut. El a precizat că 570 de milioane de lei reprezintă sume aferente bonificaţiilor pentru plata la scadenţă a impozitului pe profit. Ministrul Finanţelor a menţionat că s-a investit mai mult faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut cu 6,83 miliarde de lei, iar 10,35 miliarde de lei reprezintă plăţi care au apărut cu caracter excepţional de pe urma crizei generate de coronavirus. În cee ace priveşte plăţile, 1,1 miliarde de lei sunt sume suplimentare aferente majorării punctului de pensie. 840 de milioane de lei sunt sume pentru despăgubirea producătorilor agricoli pentru culturile afectate de secetă, a subliniat ministrul Câţu.







Structura investiţiilor a fost modificată, iar după nouă luni, 19,2 miliarde de lei sunt investiţii finanţate din fonduri naţionale de la bugetul de stat şi 10,5 miliarde sunt fonduri externe nerambursabile. El a menţionat câteva dintre proiectele care au fost finanţate: reabilitarea linei de cale ferată Curtici – Simeria; Legătura reţelei de metrou cu Aeroportul Internaţional Henri Coandă – Otopeni; Drumul expres Craiova – Piteşti; Magistrala 5 Drumul Taberei – Pantelimon; Podul suspendat peste Dunăre în zona Brăila.