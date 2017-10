Deficitul bugetar al României a coborât la 3,9%

Atingerea țintei de deficit bugetar de 4,8% din PIB, la care s-a angajat România în fața Fondului Monetar și Uniunii Europene, nu mai constituie o problemă. Guvernul Boc poate raporta de pe acum că decalajul dintre cheltuielile și veniturile statului va fi cu mult sub acest prag. Deja, execuția bugetului general consolidat pe primele șapte luni ale anului s-a încheiat cu un deficit de 3,9% (respectiv 20 de miliarde de lei). Și țineți cont, stimați cititori, că măsurile dure luate de Boc & Co., pentru redresarea bugetului, abia au început să producă efecte. Potrivit datelor prezentate de Ministerul Finanțelor Publice, veniturile - în sumă de 93,3 miliarde lei - au depășit, pentru prima dată în acest an, realizările perioadei corespunzătoare din anul precedent, fiind mai mari cu 1,2%. Pe de altă parte, deși Executivul a tot strâns cureaua din toate puterile, cheltuielile au fost cu 3,2% mai mari, ajungând la 113,3 miliarde lei. Ce categorii de venituri au crescut? În primul rând se constată o ameliorare a încasărilor din taxa pe valoare adăugată, unde discrepanța față de anul precedent s-a redus de la -3,7%, la 30 iunie 2010, la -0,8%, la 31 iulie. În schimb, la accize, încasările sunt cu 7,7% mai mari. Creșterea veniturilor din TVA s-a înregistrat îndeosebi în lunile iunie și iulie. Trebuie precizat că majorarea cotei de la 19% la 24% se reflectă în execuția bugetară începând cu luna august. Veniturile din accize au crescut nu pe seama sporirii consumului, ci ca urmare a majorării nivelului de accizare aplicat de la 1 ianuarie 2010, a cursului mediu leu - euro luat în calcul la plata accizelor pentru anul 2010, precum și a creșterii cuantumului accizei la unele produse. În schimb, veniturile din impozitul pe profit au scăzut cu 3,2%, cele din impozitul pe venit, cu 5,4%, iar cele din contribuțiile de asigurări sociale, cu 5,3%. Pe de altă parte, cheltuielile cu personalul bugetar s-au redus cu 4,7%, cele cu bunurile și serviciile, cu 2,2%. La celelalte tipuri de cheltuieli s-au înregistrat creșteri față de aceeași perioadă a anului precedent, justificate de majorarea deficitelor bugetare acumulate în trecut și angajarea împrumuturilor pentru acoperirea lor. Astfel, la cheltuielile cu dobânzile creșterea a fost de 27,4%. Efortul bugetar aferent programelor cu finanțare UE s-a majorat cu 152,3%, iar la cele cu finanțare din împrumuturi externe, saltul a fost de 11,2%. Cheltuielile pentru investiții (care includ cheltuielile de capital precum și programe de investiții finanțate din surse interne și externe), au fost, pe primele șapte luni, în sumă de 14,4 miliarde lei, respectiv 2,8% din PIB. Din păcate, atingerea țintei de deficit bugetar se realizează cu mari sacrificii și suferințe pentru agenții economici și cetățeni, care nu au nicio vină că statul nu s-a restructurat la timp. Chiar datele execuției bugetare indică faptul că, pe măsură ce guvernul a înăsprit fiscalitatea, economia a produs mai puțin profit, iar populația a obținut venituri mai mici.