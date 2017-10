Deficit bugetar de 2,09% din PIB, în primele şapte luni

Deficit bugetar de 2,09% din PIB, în primele șapte luni

Deficitul bugetului general consolidat, în perioada 1 ianuarie - 31 iulie 2011, s-a cifrat la 11,4 miliarde lei, respectiv 2,09% din PIB, avansul pe luna iulie fiind de 0,1 miliarde lei, informează Ministerul Finanțelor Publice.Veniturile bugetului general consolidat au totalizat 102,1 miliarde lei, fiind cu 9,4% mai mari față de anul precedent, încasările din luna iulie înregistrând un nivel record de 17,1 miliarde lei, cel mai mare din acest an, în principal ca urmare a creșterii încasărilor din taxa pe valoare adăugată (plus 31,1%) și accize (plus 22,3%).Încasările din contribuții de asigurări sociale au continuat să se îmbunătățească, fiind cu 4,1% mai mari față de aceeași perioadă din anul precedent, în timp ce încasările din impozitul pe profit, deși au avut o evoluție descendentă, au rămas la nivelul anului precedent.Principalul decalaj se menține la încasările din venituri nefiscale, care s-au micșorat cu 6,3% față de aceeași perioadă a anului precedent .Sumele primite de la Uniunea Europeană în contul plăților efectuate au crescut cu 37,4% față de aceeași perioadă a anului precedent.Cheltuielile bugetului general consolidat, în sumă de 113,5 miliarde lei, au înregistrat o ușoară creștere în termeni nominali cu 0,1% față de aceeași perioadă a anului precedent, în principal ca urmare a creșterii cheltuielilor pentru proiecte cu finanțare europeană, însă ca pondere în PIB s-au redus cu 1,3 puncte procentuale.Cheltuielile cu bunuri și servicii s-au majorat cu 11,5% față de aceiași perioadă a anului precedent, creșterea înregistrându-se în cea mai mare parte la Ministerul Sănătății, ca urmare a reclasificării unor cheltuieli, precum și la bugetele locale (22%), din cauza preluării spitalelor de către administrațiile locale, precum și la bugetul fondului național de sănătate (13,3%) ca urmare a creșterii plăților pentru servicii medicale și medicamente.Se mențin în continuare sub nivelul din aceiași perioadă a anului precedent cheltuielile de personal (minus 17,8%), subvenții (minus 18,9%) și asistență socială (minus 2,4%).Plățile pentru proiectele finanțate din fonduri UE au crescut cu 60,8% față de primele șapte luni ale anului 2010.Cheltuielile pentru investiții, care includ cheltuielile de capital, precum și cele aferente programelor de dezvoltare finanțate din surse interne și externe, au fost pe primele șapte luni în sumă de 17,4 miliarde lei, față de 14,4 miliarde lei înregistrate în aceași perioadă a anului precedent.