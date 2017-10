Decizie majoră privind testele pentru emisiile auto

Deputații au respins miercuri propunerea de a da un veto planurilor de creștere temporară a limitelor de emisii NOx pentru motoarele diesel, după ce Comisia Europeană a promis o clauză de reanalizare și a depus o propunere legislativă pe termen lung pentru actualizarea regimului de aprobare a mașinilor UE. Aceste măsuri au fost luate la presiunea Parlamentului, după scandalul Volkswagen.„Negocieri intense au avut loc cu Comisia Europeană și statele membre după ce comisia pentru mediu a aprobat această obiecție și până la urmă Comisia a venit cu rezultate”, a spus președintele comisiei pentru mediu Giovanni La Via (PPE, IT). „Acum avem angajamente clare din partea Comisiei că va existe o clauză de reanalizare cu un calendar precis, pentru a putea coborî cât mai mult valorile emisiilor către nivelele agreate de către co-legislatori. O propunere privind o reformă pe termen lung pentru regimul UE de aprobare a mașinilor este, de asemenea, pe masă, așa cum a cerut Parlamentul”, a mai spus el.„De aceea salut decizia responsabilă a plenului, care ne va permite să avansăm cu procedura RDE pentru a reduce emisiile de noxe de la mașini care în momentul de față se află la 400-500% față de limitele oficiale. Am evitat incertitudinile pentru că acum industria trebuie să respecte termene stricte, dar sustenabile. În Europa, vom avea o mai bună calitate a aerului pentru cetățenii noștri fără să pierdem locuri de muncă”, a mai spus el.Conform Comisiei Europene, relaxarea tranzitorie a limitelor este justificată de nevoia de a ține seama de necunoscutele tehnice ale utilizării noului echipament pentru sisteme portabile de măsurare a emisiilor (PEMS), precum și de „limitele tehnice de a îmbunătăți în timp scurt performanța emisiilor în condiții reale a mașinilor diesel produse în prezent”.