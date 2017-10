Dealerii auto locali vor să „depăşească“ recesiunea cu Rabla

Dealerii auto locali vor să „depășească“ recesiunea cu Rabla

În acest an, piața auto este dominată de incertitudine. Nimeni nu poate aprecia exact cum vor evolua vânzările, în condițiile în care creditarea este departe de un nivel optim. Dealerii constănțeni știu însă un lucru sigur: cumva, trebuie să supraviețuiască. Cei mai mulți își pun speranțele în programul Rabla. În 2010, românii vor putea folosi până la trei prime de casare pentru achiziția unei singure mașini, suma maximă oferită fiind de 11.400 lei. În plus, dealerii au șansa de a veni pe piață cu oferte speciale pentru firme, programul fiind deschis persoanelor juridice și în acest an. Problemele cu care se confruntă acest segment al pieței nu sunt deloc puține. Mulți dealeri și-au epuizat stocurile din 2009 și nu își mai permit acum să achiziționeze mașini noi, bazându-se pe activită-țile de service, care aduc, în unele cazuri, până la 70% din veniturile totale. „De la un dealer la altul, strategiile pentru 2010 se schimbă. Fiecare încearcă să găsească o linie, cel mult două, pe care să se axeze și care să îi aducă un maximum de clienți. Noi vrem să supraviețuim. Nu mai lucrăm cu stocuri, care au scăzut la circa 10% din cât erau la începutul lui 2009, ci doar pe comandă”, spune Cătălin Moroșanu, de la Total Service International, dealerul local al mărcii Renault. Potrivit spuselor sale, programul Rabla poate fi o soluție, mai ales că nu mai există cote și fiecare dealer poate vinde la liber, fapt care va avantaja marca autohtonă Dacia. „Soluțiile de finanțare rămân însă o mare provocare. Fără ele, nu putem face nimic. Nici măcar scumpirea RCA și introducerea taxei de poluare pe segmentul mașinilor cu motorizare Euro 4 nu sunt atât de grave ca lipsa banilor din piață. În practică, taxa de poluare va fi compensată cu reduceri și, oricum, de la jumătatea anului, cei mai mulți producători vor vinde mașini cu Euro 5", mai spune Cătălin Moroșanu. Specialiștii din cadrul Asociației Producătorilor și Importatorilor de Autoturisme (APIA) au preconizat că anul 2010 va fi cel mai greu pentru industria auto. Maximul crizei ar urma să fie atins în vară, moment în care dealerii vor ieși probabil cu oferte extrem de atrăgătoare: „Ofertele vor fi mai bune chiar decât cele din 2009. Vorbim de garanții extinse la 5 – 10 ani, accesorii la prețuri bune, service preferențial, cu asistență tehnică și revizii gratuite. Important pentru dealeri va fi să vândă. Totuși, o revenire la nivelul din 2008 va avea loc în 2014, cel mai devreme”. Pe lângă mașinile noi, firmele de profil încearcă să speculeze și segmentul second-hand. Cei de la Auto Como Constanța, dealer al mărcilor Fiat, Alfa Romeo, Lancia, SsangYong și Infiniti, colaborează cu mai multe firme de leasing, pentru a oferi o gamă largă de mașini la mâna a doua. „Nu putem prognoza ce se va întâmpla în acest an. Am vrea să nu scădem mai mult și să ne menținem măcar la nivelul din 2009. Rabla este un proiect care ne poate ajuta, deși ar fi bine ca prima de casare să fie ceva mai mare, la un nivel similar cu cel din alte state europene. Ne vom concentra pe service și pe discounturi mai multe. Deocamdată le avem încă pe cele din 2009, însă cât de curând vom face o nouă grilă de reduceri și bonusuri”, a declarat, pentru Cuget Liber, Loredana Puiu, reprezentant Auto Como Constanța. Nu în ultimul rând, piața auto va mai pierde un „aliat” în acest an, și anume exporturile, care au compensat în 2009 scăderea puternică a cererii de pe piața internă. Astfel, Germania a oprit programul Rabla, în timp ce Franța a luat decizia micșorării primei de casare, de la 1.000 la 500 euro. În aceste condiții, piața autohtonă va rămâne singura variantă viabilă, iar câștigarea ei nu va fi o misiune simplă.