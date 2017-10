De Revelion,

Turiștii români care au petrecut Revelionul în hotelurile și pensiunile din țară au cheltuit 124,45 milioane lei, mai puțin cu 13% față de anul anterior (142,6 milioane lei), potrivit Federației Patronatelor din Turismul Românesc (FPTR). Și la turismul extern s-a înregistrat o scădere, tot de 13%, de la 6,64 milioane euro anul trecut, la aproximativ 5,75 milioane euro în acest an. Numărul turiștilor români care și-au petrecut Revelionul în țară a scăzut cu 8% față de anul trecut, la 95.400, iar numărul celor care au preferat destinațiile externe a scăzut cu 20%, la 10.490. De Revelion, 23.000 de turiști au ales zonele montane, ceea ce înseamnă o scădere de 12% față de anul anterior (26.000). În acest caz, tariful mediu/pachet a scăzut de la 2.000 lei anul trecut la 1.700 de lei în acest an. Litoralul românesc nu a reușit să atragă decât 800 de turiști, mai puțini cu 60% față de anul trecut (2.000 de turiști). În ceea ce privește tariful mediu/pachet, acesta a scăzut în acest an de Revelion cu 33%, la 1.000 de lei, față de 1.500 de lei cât a fost anul anterior. În ceea ce privește turismul extern, cele mai solicitate destinații străine au fost Austria (2.150 turiști), Grecia (1.950), Bulgaria (1.000) și Turcia (900). Și în acest caz, tariful mediu pe pachet a scăzut - în Austria, de la 450 de euro anul trecut, la 400 de euro în acest an, în Grecia, de la 300 de euro la 250 de euro, iar în Bulgaria, de la 380 de euro la 350 de euro. Tariful mediu pe pachet a rămas constant în cazul Turciei - 600 de euro.