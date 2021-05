De necrezut! Mamaia, perla litoralului românesc, s-a decojit şi arată jalnic!

„Ne-am pregătit pentru acest moment, să vedem terasa plină de clienţi.



Ne-a fost dor să revenim la muncă, să ne întâmpinăm oaspeţii cum se cuvine. Investiţia nu a costat cine ştie ce, dar pentru noi este important ca în fiecare sezon să deschidem în haine noi. Şi probabil că oamenii care ne-au trecut pragul, ne cunosc şi pentru preparatele deosebite pe care le pregătim pentru ei”, ne-a spus Ion M., responsabilul unui restaurant din Mamaia. La o altă terasă unde se consuma doar pizza, bătea vântul. Abia dacă erau câţiva clienţi. Cei drept, localul respectiv nu era prea atrăgător. Se vedea că amenajarea se făcuse în grabă, fără prea mari costuri. Nici oferta din meniu nu era prea bogată. Sau poate că lumea era sătulă de preparatul italian şi căuta altceva. La chioşcurile din zonă, era coadă la o tonetă care vindea preparate de peşte şi fructe de mare. Vedeta meniului era hamsia prăjită. O porţie de 100 de grame costa 5 lei. Mirosul era îmbietor iar turiştii dornici să savureze preparatul marin.



Magazine ticsite cu ziare şi hârtii în geam



Peste drum de terase şi restaurante sunt magazinele dar erau deschise doar cele care comercializează produse de îmbrăcăminte, articole de plajă şi suveniruri. Cele a căror activitate constă în comercializarea produselor alimentare erau închise, lăsând în urmă un peisaj dezolant.











„Am venit pentru o săptămână la mare prin programul „Litoralul pentru toţi”. Am rămas surprinşi să vedem cum arată staţiunea, cred că e mult spus staţiune. Parcă nu se aşteaptau la turişti. Este un aspect care te pune pe fugă. Nu ştiu ce se întâmplă, dar aşa ceva n-a fost niciodată de când vin la începutul sezonului pe litoral”, a declarat Angela Marinescu, turistă din Bârlad.



Doar o gogoşărie era deschisă şi oferea turiştilor produse făcute pe loc. „Noi am riscat să rămânem deschişi. Nu cred că disputa se referă şi la noi. Am înţeles că sunt vizaţi cei care vând produse alimentare perisabile. La noi omul vine, cumpără şi consumă rapid. Produsele noastre sunt proaspete, făcute pe loc sub ochii clienţilor”, a spus Ana T., vânzătoare de produse de patiserie.











Din păcate, mulți dintre cei care se plimbau în zonă ar fi vrut să cumpere o îngheţată, un suc, ceva rapid de mâncat dar nu aveau de unde, în afara singurului chioşc deschis. În rest, îi întâmpinau geamuri ticsite cu hârtii, ziare şi storuri trase.



Mai este o săptămână până începe sezonul estival şi turiştii sunt prinşi în prefacerile autorităţilor locale, care nu mai vor orice fel de comerţ în staţiune. Plăcut ar fi să se schimbe în bine, dar cum arată acum staţiunea probabil că nici în două luni nu se va modifica ceva, iar cel care pierd sunt turiștii şi constănţenii.











Duminică, promenada din dreptul Cazinoului din Mamaia era plină de oameni dornici să petreacă câteva ore în aer liber. Restaurantele şi terasele erau deschise şi îmbiau trecătorii să le treacă pragul. Unele mai pline şi frumos amenajate, cu flori şi mobilier modern au ştiut să-şi atragă clienţii, la altele bătea vântul şi abia dacă erau doi, trei clienţi.