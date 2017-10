De luni, bilete de tren online cu până la 40% reducere

Ştire online publicată Vineri, 27 Iulie 2012. Autor: Cuget Liber Online.

Începând de luni, beneficiiarii Cardului TrenPlus vor putea cumpăra online bilete de tren, cu reducere de 25%, la care se mai pot cumula și reducerile acordate prin serviciul de cumpărare bilete CFR Online (până la 15%). Cardul poate fi procurat de la stațiile sau agențiile de voiaj CFR, la prețul de 80 lei, în baza unei cereri scrise. Acesta are o perioadă de valabilitate de un an, este nominal și netransmisibil și permite efectuarea unui număr nelimitat de călătorii.Pentru cumpărarea biletelor prin intermediul serviciului de cumpărare bilete CFR Online, clienții trebuie să se înregistreze pe site-ul www.cfrcalatori.ro, să completeze toți pașii indicați pe platformă, să aleagă destinația unde vor să ajungă și să finalizeze plata. După ce tranzacția este confirmată, clientul primește pe e-mail varianta electronică a biletului de tren, care nu trebuie obligatoriu tipărită, identificarea având loc pe baza unui act de identitate și a ID-ului de bilet.Oricare utilizator de internet are posibilitatea de a cumpăra bilete la toate trenurile care circulă cu regim de rezervare (InterCity - IC, InterRegio -IR, Regio Expres - RE) în trafic intern, la preț întreg, copil, elev sau student, bilete dus-întors, minigrup 2 - 5 sau bilete cu reducere la cumpărarea cu anticipație de 6 - 30 zile.