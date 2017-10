De luna viitoare, se depun proiecte pentru accesarea fondurilor europene

Ştire online publicată Joi, 27 Ianuarie 2011. Autor: Cuget Liber Online.

Fermierii constănțeni nu au stat pe gânduri atunci când a venit vorba să pună mâna pe fonduri europene, nerambursabile. Au predat proiecte solide așa că, doar în 2010, 173 de persoane au reușit să semneze contracte de finanțare în valoare de peste 37 milioane de euro. Din februarie, constănțenii pot depune iarăși proiecte pentru accesarea de fonduri europene. Prima sesiune are loc în perioada 1-28 februarie, pentru măsura 221 „Prima împădurire a terenurilor agricole“, care mai are alte trei sesiuni ce vor avea loc în perioadele 2-31 mai, 1-30 septembrie și 2-30 decembrie. În total, pe cele patru sesiuni din acest an, suma alocată este de 200 milioane de euro. Urmează ca la începutul lunii mar-tie să înceapă depunerea proiectelor pentru măsura 313 „Activități Turis-tice” și 123 „Produse agricole și forestiere“, precum și pentru schema M123. Referitor la primele două, în 2010, au fost depuse, la Constanța, șapte proiecte, respectiv 15. În luna aprilie, va demara și sesiunea de înscrieri pentru măsura 121 „Exploatații agricole”, în mai pentru măsura 312 „Microîntreprinderi” (2-31 mai) și 125 „Dez-voltarea infrastructurii” (2-31 mai), urmate de măsurile 112 „Tineri fermieri” și 141 „Ferme de semi-subzistență”, în luna iulie. În 2010, măsurile cele mai accesate de către fermierii constănțeni au fost 112, 121 și 312. Pentru acestea au fost depuse 70, 46, respectiv 31 de proiecte, însă au fost semnate doar 33, 7, respectiv 21 de contracte de finanțare. Agenția de Plăți pentru Dezvoltare Rurală și Pescuit a contractat, de la demararea, în martie 2008, a Programului Național de Dezvoltare Rurală, 24.436 de proiecte pentru care au fost repartizate fonduri europene nerambursabile în valoare de 3,5 miliarde de euro. Anca CHICU