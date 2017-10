De la taxa pe celibat la „taxa pe nevastă“

Brrr! În plină caniculă, îngheață sufletul în noi. Vinovat de „congelul” din inimi e Executivul, care ne amenință cu noi biruri. Guvernanții intenționează să-i oblige pe cei cu venituri mari să achite contribuția la asigurările de sănătate și pentru soțiile casnice - așa numita „taxă pe nevastă”, cum a fost botezată de presă.Un asemenea bir n-ar fi o noutate. Pe vremea regimului comunist exista taxa pe celibat și taxa pe familiile fără copiii. Statul comunist avea nevoie de creștere de-mografică, de forță de muncă ieftină. Drept urmare, folosea orice mijloace pentru a controla natalitatea, de la cele fiscale până la controlul avorturilor, prin mijloacele de represiune.Guvernul Ponta are nevoie de bani pentru a resuscita sistemul sanitar falimentar, bugetofag și slab performant. Nu este în stare să-l reformeze, să oprească hemoragia resurselor financiare și exodul extern al personalului medical de înaltă calificare. Singura soluție la care se gândește este să pompeze și mai mulți bani în el.A introdus coplata, pe care intenționează, deja, să o majoreze și, acum, vrea să introducă și „taxa pe nevastă”. De la consoartele bogaților, fiți siguri că se va trece și la muierile săracilor. Dar nici așa nu vor fi destui bani, pun pariu! Și, atunci, taxa va fi extinsă de la nevastă, la secretară (pentru cine are), la prietenă și amantă.Cabinetul Ponta vorbea de o nouă filozofie fiscală, dar, până în prezent, am văzut-o tot pe-aia veche: a creșterii taxelor și impozitelor. Reducerea TVA la pâine, de la 24% la 9%, pare a fi o excepție, dar măsura a fost dublată de creșterea accizelor.Față de FMI, Comisia Europeană și Banca Mondială, Executivul s-a angajat să „consolideze administrarea fiscală și guvernanța fiscală și să asigure un mai bun control al arieratelor”. În traducerea sa, prin această sintagmă, se înțelege introducerea unor noi impozite și taxe.Până astăzi, Guvernul Ponta nu a demonstrat că are o filozofie fiscală coerentă. Dacă ar fi avut-o ar fi început cu… începutul, cu susține-rea creșterii economice, a investițiilor, a înființării de noi locuri de muncă, cu atragerea fondurilor europene, cu privatizarea companiilor de stat falimentare, Oltchim, CFR Marfă, CFR Călători și așa mai departe. Singura cale sănătoasă pentru creșterea veniturilor fiscale este susținerea creșterii economice. Dar cine are nevoie de o economie sănătoasă?