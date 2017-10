De la motorul cu hidrogen la cazanul românesc, care a pierdut Oscarul

r Cea de-a III-a Conferință internațională de echipamente termice, energie regenerabilă și dezvoltare ruralăLa hotelul „Bavaria Blu”, din Mamaia, au început lucrările celei de-a III-a Conferințe internaționale de echipamente termice, energie regenerabilă și dezvoltare rurală. Participanții sunt din Bulgaria, Polonia, Kazahstan, Italia, SUA și România.Pe agenda conferinței figurează teme precum: procese în domeniul echipamentelor termice, generatoare de abur și apă fierbinte, turbine cu abur și gaze, utilizarea eficientă și ecologică a combustibililor fosili, mașini hidro-pneumatice, motoare cu ardere internă, energia solară, eoliană, geotermală și biomasa.„Comunicările prezentate la conferință au caracter de noutate, iar 80% dintre ele sunt testate, realizate în practică“ - a declarat profesorul univ. dr. ing. Lucian Mihăescu. „Un participant din SUA ne-a trimis o lucrare deosebit de interesantă despre gazul de șist. Este o sinteză a realizărilor americane până în momentul de față, din care ne putem inspira și noi. O a doua temă abordată în cadrul conferinței este utilizarea hidrogenului la arderea biomasei. Utilizarea salciei energetice, în locul lemnului de pădure este un alt subiect interesant. O lucrare se referă la utilizarea hidro-genului în transportul urban. Este o idee foarte nouă în Uniunea Europeană, la care s-a atașat și România. Utilizarea combustibililor lichizi, precum cei obținuți din floarea soarelui, în producerea energiei electrice și termice, este subiectul altei lucrări. Va fi prezentată, de asemenea, o comunicare despre arderea brichetelor de paie (un combustibil de mare putere calorifică). În edițiile trecute, am prezentat realizările în domeniul cazanelor de ardere a paielor. România este pe primul loc în lume, în acest domeniu, cu un avans de 20 de ani. Cu cazanul al cărui autor sunt, am candidat, și am pierdut în finală, la Premiul Oscar pentru Energii Regenerabile. Au câștigat americanii cu un cazan de putere mult mai mare, dar care era doar pe hârtie. Cazanul nostru era realizat și producea deja.”Organizatorii conferinței sunt: Universitatea Politehnică București - Facultatea de Inginerie Mecanică și Mecatronică, Departamentul termotehnică, motoare, echipamente termice și frigorifice; Facultatea de Ingineria Sistemelor Biotehnice - Departamentul sisteme biotehnice; Institutul de Cercetări pentru Hidraulică și Pneumatică (IHP) București, CCINA.