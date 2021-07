De la copilăria în orfelinat, la un viitor în arta culinară. „Nu trebuie să vină angajați din Bangladesh, să le dăm lor o șansă”

Tinerii prezenţi pe litoral se pregătesc deja pentru a deveni bucătari şi totodată cu sprijinul „bunilor samariteni”, cum i-a numit maestrul bucătar, se bucură şi de o meritată vacanţă la mare.



A schimbat două centre de plasament pentru că mama nu putea avea grijă de el



Povestea viitorului chef este impresionantă. De la o vârstă fragedă, mama, care nu se putea ocupa de el aşa cum ar fi trebuit, din cauza lipsei banilor, l-a dat la un centru de plasament din Prejmer. „Eu am trăit la mama, unde am făcut şi grădiniţă şi şcoală, clasa întâi. Dar n-am mers prea bine, pentru că nu avea destule posibilităţi. Şi m-au luat la ei naşii de botez. Am repetat clasa întâi, nu pentru că aş fi rămas repetent, dar m-au dat din nou pentru că nu prea am mers bine cu şcoala. Am stat patru ani la ei, dar în acești patru ani, în clasa a doua, mama m-a dat iar la casa de copii. Aici am cunoscut-o pe directoarea de la centrul de plasament unde sunt acum şi m-a luat sub aripa ei. Dar până să ajung definitiv la Ghimbav, m-au mai luat naşii la ei, numai că naşa s-a îmbolnăvit grav de inimă şi a trebuit să se opereze. Iar eu am plecat singur la casa de copii din Ghimbav”, ne-a povestit cu zâmbetul pe buze Ştefan Dumitru, viitorul chef. Are aproape 19 ani şi în curând se termină perioada de protecţie şi va trebui să părăsească centrul de plasament. Dacă nu ar fi întâlnit aceşti oameni inimoşi, probabil că drumul i-ar fi fost mult mai greu. „Sunt pentru prima oară la mare şi sunt foarte bucuros că sunt aici. Le mulţumesc chef-ilor că m-au ajutat”, a adăugat Ştefan.



Oamenii de afaceri se implică să ajute tinerii din medii defavorizate



Vinerea aceasta, la o terasă din staţiunea Neptun, tinerii viitori bucătari de la centrele de plasament din Braşov au susţinut un show culinar alături de renumiţi chefi din ţară. Au încântat publicul şi au dovedit că gastronomia românească este pe mâini bune.





Printre samaritenii care s-au implicat în proiect este şi chef Liviu Bosnea. „Proiectul este susţinut şi de Consiliul Judeţean Braşov, care a oferit nişte burse copiilor de la centrele de plasament din judeţ, să poată învăţa meseria de bucătar la cea mai renumită şcoală din România. I-am adus pe litoral să vadă cum este o zi de muncă în plin sezon şi să îi ţinem pe lângă noi, să îi învăţăm. Au şanse maxime de angajare. Unii dintre ei deja lucrează la mari hoteluri din Braşov. Eu vreau să-l iau sub aripa mea pe Ştefan, să-l angajez şi să-i ofer cazare. Avem forţă de muncă lângă noi şi nu o vedem. Nu trebuie să aducem oameni din Bangladesh, din Filipine, când avem copiii aceştia minunaţi şi trebuie să le întindem o mână de ajutor”, a subliniat chef Liviu Bosnea. Şi oamenii de afaceri constănţeni s-au alăturat proiectului şi le-au oferit tinerilor o plimbare cu vaporaşul pe mare şi multe alte surprize.





Nu a venit singur, ci alături de alţi şapte colegi de la centrele de plasament din judeţul Braşov, ca să participe la un eveniment organizat de Culinary Arts School. Este vorba despre un proiect social iniţiat de celebrul maestru în arta culinară, chef Georgy Valery. „Este un proiect de suflet pentru mine. Vreau să ajut aceşti copii de la centrele de plasament, pe care statul îi dă afară la 18 ani şi rămân pe drumuri. Să-i învăţ o meserie şi apoi împreună cu Asociaţia Naţională a Bucătarilor şi Cofetarilor din Turism să le oferim locuri de muncă şi cazare. Am adunat în jurul meu oameni de bine, care s-au implicat în proiect şi vor să îi ajute pe copii. Îi şcolarizăm, îi plimbăm, îi monitorizăm şi am ajuns la concluzia că societatea este singura care poate ajuta societatea. Nu statul. Proiectul l-am început de o lună de zile şi vrem să-l dezvoltăm pe banii noştri, nu pe banii altora”, a spus pentru „Cuget Liber“ Georgy Valery, consultant culinar. Proiectul se bazează pe implicarea oamenilor de afaceri care pot contribui cu o bursă în valoare de 4.000 de lei pentru un tânăr care va beneficia de patru master class-uri de gastronomie la şcoala de la Braşov.