De ce vrea Ponta să vândă administraţia portului Constanţa (I)

Ganditi, nu puneti botu' la propaganda.

33% din actiuni daca merg la Consiliul Local nu inseamna ca ia Mazare portul, asa cum suna propaganda basista, nici nu inseamna ca poate decide si administra singur portul, cu 33% nu ai majoritate in Consiliul de Administratie. In alta ordine de idei, de ce sa nu aiba administratia locala un cuvant de spus in ceea ce priveste Portul Constanta??? Portul merge in viteza a I-a, santierul naval inregistreaza performante mai mici ca cele din Tulcea, Mangalia si Galati si este mult mai mare. APC are un profit extrem de mic, cu ce poate influenta negativ administratia locala daca ar detine 13% actiuni in plus? Oricum conducerea este numita si influentata politic, Mazare poate avea influente si fara cei 13% in plus, doar PSD-ul este la guvernare, are Min. Transporturilor care detine majoritatea actinilor in prezent, despre ce vorbim...ca vin strainii si cumpara actiuni pe bursa in limita a 33%? si ce este rau in asta? este mai bine si mai transparent, in plus creste credibilitatea portului in ochii investitorilor. Este mai bine sa "facem treaba"cu companiile romanesti conectate la politic. sa luam comisionul la contracte cu statul??? de fapt de asta le este frica sponsorilor partidelor basiste, ca-si vor pierde ciolanul, n-o sa mai castige familia lui Basescu milioane de euro, da...si?