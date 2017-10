De ce vrea Ovidiu Cupşa să preia "cârma" Administraţiei Canalelor Navigabile

De ce vrea Ovidiu Cupșa să preia "cârma" Administrației Canalelor Navigabile

Decizia lui Ovidiu Sorin Cupșa de a renunța la funcția de consilier județean pentru a prelua președinția consiliului de administrație al Companiei Naționale Administrația Canalelor Navigabile n-ar trebui să-i surprindă pe cei ce îl cunosc. Sunt convins că în luarea acestei decizii au cântărit mai mult cele ce îl leagă de această companie, al cărei director general și președinte al consiliului de administrație a fost în perioada 2007 - 2008, decât solicitarea primită din partea conducerii Ministerului Transporturilor.L-am întrebat: „Domnule Cupșa, nu era mai comodă funcția de consilier județean, decât cea de președinte al CA la o companie națională?”„Vi se pare comodă funcția de consilier județean? Eu, dimpotrivă, consider că presupune o mare responsabilitate, chiar dacă este vorba de una colectivă”, mi-a răspuns Cupșa. Apoi, a început să-mi povestească despre experiența excepțională de care a avut parte pe vremea când se afla la cârma Admi-nistrației Canalelor Navigabile:„În acea perioadă am realizat master planul și tot atunci m-am luptat ca România să obțină includerea canalelor navigabile în coridorul paneuropean 7. Dacă n-am fi făcut acest lucru, coridorul Rin - Main - Dunăre s-ar fi terminat la Sulina, nicidecum la Constanța. Ce ar fi însemnat acest lucru? Canalele navigabile (probabil și portul Constanța - n.n.) n-ar mai fi avut acces la fondurile europene alocate acestui coridor de navigație. Devenind eligibile, canalele navigabile au obținut finanțare pentru retehnologizare. Tot atunci, am demarat proiectul privind sistemul de monitorizare a traficului fluvial RORIS. În urma de-mersurilor mele, canalul Dunăre - București a fost transferat la Administrația Canalelor Navigabile, în vederea finalizării. Dacă voi rămâne mai mult timp în fruntea companiei, mă voi lupta să duc la bun sfârșit acest proiect”.Numirea lui Cupșa este vremelnică, având în vedere că peste două - trei luni compania va avea o conducere corporatistă. „Până atunci trebuie să soluționăm problemele cu care se confruntă Administrația Canalelor Navigabile și să pregătim bugetul pentru viitorul an”, spune Cupșa.Dar intențiile sale au o bătaie mult mai lungă. Cupșa s-a hotărât să participe la examenul de selecție a viitoarei conduceri corporatiste.„Numirea lui Ovidiu Cupșa în fruntea consiliului de administrație este o veste bună”, a declarat, pentru cotidianul „Cuget Liber”, inginerul Anastasie Severin, fost director exploatare în cadrul companiei, în prezent pensionar.„Este un om cu viziune largă, este deschis și receptiv. Îmi aduc aminte că atunci când am venit la el cu propunerea realizării sistemului de monitorizare a traficului RORIS, imediat a fost de acord. Într-adevăr, sub conducerea lui s-au pus bazele proiectelor de investiții cu fonduri europene la Administrația Canalelor Navigabile, unele fiind începute chiar în acea perioadă.”