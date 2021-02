De ce te simți deprimat după ce bei alcool? Cum poți combate dependența de alcool

Cum poți evita depresia cauzată de consumul de alcool?

Cum poți bate dependența de alcool?

Mulți oameni se simt deprimați după ce beau alcool și se întreabă care sunt factorii care provoacă această emoție negativă. Conform unui studiu de pe pubmed.ncbi.nlm.nih.gov , alcoolul are efect deprimant asupra sistemului nervos central. "Consumul excesiv de alcool, o perioadă îndelungată de timp, poate afecta mai multe părți ale creierului, țesutul și celulele acestuia, provoacă probleme de memorie, deficit neurocognitiv, leziuni neuronale", spun cercetătorii.Pe moment, când se consumă alcool, apare o creștere a nivelului de serotonină, care pare că i-ar ajuta pe oameni în a dobândi o stare de bine, în rezolvarea depresiei. Această stare însă trece repede, iar apoi alcoolul te va face să te simți deprimat, să ai stări de somnolență, activitate motorie necoordonată. A doua zi apare acea senzație de mahmureală, ce include stări rele: de anxietate, depresie, greață, dureri de cap.Oamenii care beau alcool devin predispuși la dureri de cap și migrene, pentru că alcoolul provoacă deshidratare (are efect diuretic), insomnie, are compuși toxici care se acumulează în corp și ajung în ficat, poate produce dezechilibre hormonale, dureri de cap și creșterea tensiunii arteriale.Pentru a scăpa de migrene și dureri de cap se recomandă renunțarea la alcool sau consumul cu moderație.Unii oameni beau alcool pentru a se distra, pentru a renunța la inhibiții și a avea o relație plină de satisfacții. Din păcate, alcoolul în exces duce în timp la distrugerea relației, pentru că va schimba comportamentul acelui om care ajunge să fie dependent de alcool. Experții spun că dependența fiecărei persoane este unică, ea este legată și de cauze adiacente (care pot fi sentimente dificile, traume, evenimente din viață). De asemenea, ei consideră că pe termen lung, consumul de alcool poate cauza modificări ale creierului, ce duce la probleme psihice sau de sănătate mintală.La oamenii care consumă în mod frecvent alcool , zilnic, depresia devine parte din viața lor. Pentru a scăpa de depresie trebuie redus consumul de alcool.Unii oameni sunt conștienți de consecințele consumului de alcool și decid să bea mai puțin. Uneori reușesc să facă față la pofta de alcool, alteori nu. Gândul că alcoolul le oferă câteva momente când se simt euforici, datorită declanșării anumitor hormoni în creier (serotonina, dopamina, oxitocina), îi face să consume iar băuturi. Creierul lor a dezvoltat o asociere între a bea alcool și senzația de bine, sau între relaxare și alcool. Asta îi face pe oameni să se gândească frecvent la băuturi alcoolice și să ajungă la dependență.Pentru a-și schimba obiceiul distructiv, oamenii trebuie să-și schimbe gândirea. Ei trebuie să asocieze alcoolul cu stările proaste, când se simt stresați, mahmuri, depresivi. În acest fel pot face față la dependența de alcool. În concluzie, oamenii trebuie să învețe să renunțe la alcool. Pentru a reuși să nu se mai gândească la alcool, pot face meditație, plimbări în natură, anumite activități care le pot distrage atenția.Există studii despre cannabidiolul CBD (o substanță naturală derivată din planta de canabis) care arată eficacitatea sa în tratarea dependenței de alcool. Acest cannabidiol din ulei CBD este un instrument util în gestionarea reducerii simptomelor de sevraj la alcool, a tulburărilor de dispoziție, ameliorarea anxietății și depresiei, reducerea inflamației și durerii, printre altele.Un studiu din anul 2015 arată că această substanță CBD reduce consumul de alcool, contribuie la recuperarea alcoolicilor și este utilă în tratamentul tulburărilor de dependență.Principalele simptome de sevraj, ce apar la oamenii care încearcă să renunțe la alcool, sunt: anxietate, depresie, tremurături ale mâinilor, greață, transpirație, iritabilitate, agitație, durere de cap, insomnie, stări rele de dispoziție. Uneori apar și stări febrile, confuzie, tensiune arterială crescută, transpirații abundente și chiar halucinații, deci în general simptome mai severe care necesită supraveghere medicală.