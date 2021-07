De ce s-a asociat statul român cu olandezii? Ca să facă disponibilizări la Damen Shipyards Mangalia!

Conducerea companiei i-a solicitat acționariatului încă din luna august 2020 să aprobe planul de restructurare, dar decizia a fost amânată în mod repetat, la solicitarea ministerului, până la clarificarea unor aspecte de ordin tehnic.







Șantierul naval trăiește pe datorie









Potrivit Ministerului Economiei, întrucât situația financiară a companiei s-a deteriorat continuu, aceasta a fost nevoită să se împrumute pentru a-și achita datoriile și a evita executarea silită. „Cheltuielile operaționale ale companiei au fost susținute financiar din credite bancare precum și de către grupul de firme Damen, care, în calitate de acționar minoritar, a acordat împrumuturi prevenind astfel acumularea de restanțe la plata obligațiilor societății față de stat, angajați, creditori, furnizori, etc. Astfel, în contextul pandemic actual care a generat consecințe negative asupra performanței operaționale și financiare a majorității organizațiilor, societatea e nevoită în continuare, în absența unor noi contracte, să asigure lunar toate cheltuielile operaționale, inclusiv de personal, pentru a evita acțiuni de executare silită”, precizează comunicatul dat publicității.







Contextul internațional – vinovatul de serviciu





Cine este de vină că s-a ajuns în această situație? Ministerul Economiei dă vina pe contextul economic internațional: „Reorganizarea activității este consecința directă a faptului că activitățile de construcție și reparație navală au scăzut dramatic în 2020 din cauze de piață și din cauza pandemiei Covid-19. Noile comenzi de construcții navale din Europa au scăzut cu 64% în tonaj, anul trecut, comparativ cu 2019. În urma acestor evoluții, Damen a anunțat în data de 6 iulie 2020 o reorganizare care a implicat pierderea a 642 de locuri de muncă în Galați și 228 de locuri de muncă în Mangalia. Tot în Olanda, câteva sute de locuri de muncă au fost declarate redundante. Aceste reorganizări au fost deja implementate la șantierele navale din Galați și Olanda.”



Cum se vor face concedierile





Comunicatul de presă precizează că planul de restructurare al Damen Shypiards Mangalia a fost aprobat cu acordul primului ministru Florin Cîțu. În privința modului de efectuare a restructurării se fac următoarele precizări:



- Numărul lucrătorilor rămași după restructurare nu va coborî sub cel existent în 2018, când concernul Damen a devenit acționar al companiei. În acest interval de timp, numărul total de angajați a crescut de la 1.690 (iulie 2018) la 1.935 (iulie 2021);



- Disponibilizările se vor face preponderent din sfera activității indirect productive și servicii suport (200 angajați) și doar 28 posturi aferente activității direct productive.



Sindicatul se opune





Eugen Arsenie - vicepreședintele Sindicatului „Navalistul“ din cadrul companiei Damen Shipyards Mangalia a declarat, pentru cotidianul „Cuget Liber”: „Am văzut comunicatul, dar nu am primit nicio adresă oficială. Organizația noastră nu este de acord cu disponibilizările de personal. Chiar am organizat acțiuni de protest, am pichetat sediul societății «2 Mai Mangalia», care este acționar majoritar în compania noastră, am fost la Ministerul Economiei… Luni, 26 iulie, vom avea o ședință și vom stabili cum vom acționa în continuare.”



Statul român face jocul olandezilor









Marin Florian, fostul președinte al Sindicatului „Navalistul“, în prezent pensionar, deține împreună cu familia sa peste 300 de acțiuni la Damen Shipyards Mangalia. În calitate de mic acționar a declarat următoarele pentru ziarul „Cuget Liber”: „Cei de la Damen nu sunt serioși. Ce au făcut în trei ani de zile? Au sărbătorit, dar comenzi ioc! Șantierul din Mangalia este unul dintre cele mai mari șantiere din Europa și cu cele mai mari docuri de construcții și reparații. De când au venit cei de la Damen, docurile sunt goale. Dacă stăm bine și ne gândim, fostul premier Tudose a avut dreptate când a spus că la Mangalia se vor construi bărcuțe. Când a intrat în asociere, partea olandeză a venit cu un contract de management în care arăta ce își dorește să facă și susținea că va angaja până la 3.000 de salariați. Când i s-a cerut să prezinte public contractul și să arate dacă l-a respectat, a susținut că este secret. Spre deosebire de olandezi, sud-coreenii erau deschiși. Prezentau ce planuri au, ce vor să construiască; nu era nimic secret. Atâta timp cât olandezii nu fac nimic, e normal să fie secret. Iar statul român, care este acționar majoritar, în loc să își apere cetățenii, face jocul olandezilor.”







Declarații fără acoperire





Stimați cititori, a trecut foarte puțin timp de când foștii miniștri ai economiei îi lăudau pe constructorii navali din Mangalia și susțineau că statul român îi va proteja. Iată, în martie 2018, când oficialii români au bătut palma cu Damen Shypyards Group pentru preluarea companiei Daewoo – Mangalia, Dănuț Andrușcă - ministrul economiei de la acea dată afirma: „Este pentru prima dată în ultimii 28 de ani când statul român preia controlul asupra unui obiectiv industrial strategic privatizat. Din calitatea de acționar majoritar putem să protejăm eficient interesele statului român și putem să protejăm inclusiv forța de muncă înalt calificată de la Șantierul Naval”.











Un an mai târziu (pe data de 3 iunie 2019), Niculae Bădălău - un alt ministru al economiei afirma: „Dovedim, o dată în plus, că parteneriatul dintre Damen și România este un succes. (…) Prin specialiștii din Șantierul Naval de la Mangalia avem capacitatea să construim în România o gamă largă de nave complexe, de mare capacitate și foarte avansate din punct de vedere tehnologic. România redevine astfel un lider în Europa în construcția navală."





În ciuda acelor declarații, astăzi, 228 de constructori de nave își pierd locurile de muncă, cu acordul primului ministru al României.





