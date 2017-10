De ce ratează Programul Rabla instituţiile, firmele, primăriile şi hotelurile din Constanţa

De ce ratează Programul Rabla instituțiile, firmele, primăriile și hotelurile din Constanța

· Persoanele juridice și instituțiile publice mai pot depune dosare până la sfârșitul lunii septembrieConstănțenii de rând s-au lămurit repede în privința Programului Rabla din acest an. Deși cererea a fost extrem de mare, proprietarii de rable nici n-au apucat să-și facă bine planurile, că tichetele s-au și terminat, iar suplimentarea mult așteptată nu a mai venit.Pe de altă parte, Administrația Fondului pentru Mediu a deschis în iunie și sesiunea de depunere și validare a dosarelor pentru persoanele juridice, inclusiv instituții publice, categorii în cazul cărora cu siguranță s-a crezut că lucrurile vor merge mult mai bine, cel puțin la nivelul județului Constanța (unde nici măcar până la această oră nu se știe clar ce s-a întâmplat în cazul tichetelor Rabla pentru persoane fizice). Nu pare să fi fost însă chiar atât de simplu. Până la această oră au fost acceptate doar trei dosare, dintre care două depuse de instituții publice: Agenția pentru Protecția Mediului, în prima sesiune, cu două mașini aprobate, așadar o finanțare de 13.000 de lei, iar în a doua sesiune, Autoritatea Navală Română, cu șase mașini aprobate, precum și o societate comercială care a cerut finanțare pentru trei autoturisme. Lista doritorilor a fost însă una destul de generoasă.Greșeli banaleAproximativ 20 de instituții, firme, primării, hoteluri sau clinici private de pe raza județului Constanța au sperat să scape de mașinile vechi și, bineînțeles, să-și cumpere altele noi. Dosar după dosar a fost însă respins, de multe ori din cauza unor neconcordanțe banale, ori a expirării unor acte. De exemplu, mulți au pierdut șansa în primele două sesiuni ale programului Rabla să obțină finanțarea dorită din cauza faptului că, până la analizarea dosarului, certificatul constatator expirase (acesta are o valabilitate de 30 de zile), ori că nu a conținut date cu privire la reprezentantul legal al solicitantului, astfel încât, explică reprezentanții Administrației Fondului pentru Mediu, nu se poate constata că cererea de finanțare este semnată de către reprezentantul legal al solicitantului. Apoi, o altă greșeală frecventă: certificatul de înregistrare în registrul comerțului, precum și certificatul de înmatriculare și cartea de identitate a autovehiculului nu au fost depuse în copii certificate „conform cu originalul”, așa cumse solicită prin ghidul de finanțare.De asemenea, au fost cazuri în care nu au fost depuse situațiile financiare pentru anii precedenți, așadar nu au fost validate certificatele de cazier fiscal, certificatele de atestare fiscală privind obligațiile de plată la bugetul de stat, și nici certificatele privind impozitele și taxele locale.Alte exemple de greșeli banale: de la dosare au lipsit actele de identitate, legalizate, ale reprezentanților legali, ori ale persoanelor împuternicite, copii după anumite acte ori semnături și ștampile.O altă greșeală frecventă: în declarația pe proprie răspundere privind activitatea pentru care se va utiliza autovehiculul nou nu a fost menționat codul CAEN.Mulți au uitat să atașeze la dosare și documente ca: ultima balanță lunară încheiată la data depunerii cererii de finanțare, situația financiară la 31 decembrie, declarația pe propria răspundere a reprezentantului legal privind activitatea pentru carese va utiliza autovehiculul nou achiziționat prin Program, ori declarația privind ajutorul de minimis și declarația pe propria răspundere privind situația economico - financiară a proprietarului.Nici reprezentanții administrațiilor locale nu au reușit să realizeze dosare care să le asigure șefilor un confort sporit la deplasările viitoare. Unul dintre dosare a fost respins deoarece prin cererea de finanțare s-a solicitat o primă de casare în valoare de 6.600 lei, deși cuantumul primei de casare este de 6.500 lei. În plus, chiar și ei s-au confruntat cu problema expirării certificatelor de atestare fiscală privind impozitele și taxele locale.Încă o șansăLista cu neconcordanțele găsite de lucrătorii Administrației Fondului pentru Mediu este însă una mult mai mare, semn că fie documentația cerută este mult prea stufoasă, și astfel greu de pus la punct, fie cei desemnați de persoanele juridice și instituțiile publice să se ocupe de această problemă n-au citit prea atent ghidul de finanțare.Toți aceștia, dar și alții mai au însă la dispoziție aproape o lună pentru a depune un nou dosar de finanțare. Președintele Administrației Fondului pentru Mediu, Adrian Gearâp, a dispus prelungirea termenului de depunere și validare a dosarelor pentru persoanele juridice și instituțiile publice până la data de 30 septembrie 2013.