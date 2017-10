De ce nu reuşeşte România să ratifice convenţiile maritime internaţionale

4

MLC 2006

In primul rand conventia stabileste o asigurare sociala si medicala (9 elemente de asigurare sociala/medicala printre care pensie, asigurare accidente, inbolnavire, concediul medical,indemnizatie de somaj, etc) pe care trebuie sa o faca armatorul in mod obligatoriu. Sistemul legislativ actual nu permite unui armator strain sa efectueze aceste lucruri si astfel navigatorii romani (vreo 30.000) vor ramane incet incet fara job-uri. Apoi este directiva EU pentru a standardiza conditiile de munca a navigatorilor in Europa si a nu mai avea o competitie neloiala pe teritoriul UE. Prin directiva PSC (controlul portului statului) s-au implementat conditiile MLC 2006 iar Romania este astazi pe "infrigement" pentru 6 neconformitati. Infrigement inseamna tara plateste pentru aceasta grosolana neglijenta, adica noi toti platim din taxele si impozitele pe care le dam statului, si in loc sa faca starzile, spitalele, scolile, banii nostri se duc la altii. Dar nu e nicio problema probabil, nu? Eu zic ca este. Ma rog, mai sunt si multe alte interese nationale dar cine mai pune astazi interesul national in fata interesului personal?