De ce leasingul auto are mai multe avantaje ca dezavantaje

Se vorbeste mult desprezilele noastre, pentru ca a devenit o optiune de finantare foarte populara atat in randul persoanelor fizice cat si pentru antreprenori si marile corporatii. Putini insa cunosc cu adevarat avantajele si dezavantajele acestui sistem de finantare.Cea mai noua platforma de finantare de leasing auto, numita leasing247.ro , iti ofera cele mai relevante si reale avantaje si dezavantaje ale leasingului auto.Leasingul este o operatiune de finantare prin care antreprenorul are nevoie de active in afacere, conteaza pe o entitate financiara, astfel incat prefera sa achizitioneze o masina de care are nevoie el sau angajatii folosindu-se de posibilitatea de achizitie in rate lunare timp de 3-5 ani. Prin contractul de, acesta vizeaza detinerea finala a vehicului la finalul contractului.este o oportunitate excelenta pentru cei carora le place sa schimbe frecvent masinile si nu dispun sau pur si simplu nu vor sa plateasca valoarea integrala pentru achizitia unei masini.In acest sens, in cazul companiilor, nu este imobilizat capitalul de achizitia unei masini ci, in plus, leasingul faciliteaza costurile lunare inca de la semnarea contractului. De asemenea, sarcina financiara este satisfacuta de o cheltuiala deductibila din impozite.Avand in vedere avantajul financiar de mai sus, un proprietar poate avea chiar mai multe contracte de leasing, prin urmare sa posede mai multe masini. Un exemplu in acest sens este cu masinile de lux, cu care poti face contracte de leasing cu 400-500 de euro pe luna, in timp de achizitia ei cu plata integrala ar costa cateva zeci de mii de euro. In acest fel, cei care nu isi permit sau nu doresc sa plateasca integral o masina de cateva zeci de mii de euro, le pot accesa printr-un contract deIn general, contractele de leasing se incheie intre 3 si 5 ani, astfel ca ai posibilitatea de achizitie a unei masini model mai nou in intervale relativ scurte de timp, astfel incat esti mereu in pas cu ultimele tehnologii. Nu trebuie sa astepti finalizarea contractului de leasing ca sa iti schimbi masina, dupa minim 1 an de contract, iti poti reinnoi masina prin sistemul auto buy-back.Ultimele tehnologii si modele de masini vin intotdeauna cu imbunatatiri semnificative, precum asistenta soferului, masuri de siguranta suplimentare si, probabil un consum redus de combustibil. Mai mult decat atat, in urmatorii ani se preconizeaza o electrificare a masinilor, astfel incat costul de alimentare va fi cu mult scazut fata de combustibilele clasice prezente.Devii proprietarul masinii doar la finalizarea contractului de leasing. Pana atunci doar ai masina in posesie, pentru care platesti rate lunare si o poti utiliza dupa bunul plac.La sfarsitul contractului de leasing, va trebui sa inmatriculezi masina pe numele tau, ocazie cu care va trebui sa platesti un set de placute de inmatriculare si actele dosarului aferent inmatricularii.Se pierde bonusul oferit de companiile de asigurari auto. Pe perioada contractului de leasing, masina este inamtriculata pe compania de leasing. Cand contractul s-a incheiat, o inmatriculezi pe numele personal sau pe societatea comerciala aferenta, astfel ca asigurarea se reia de la 0 pe noul proprietar al masinii.Concluzionand, avantajele unuisunt mult mai mari decat dezavantajele, prin urmare daca esti in cautarea masinii dorite, contacteaza acum cea mai noua platforma de leasing, si obtine o oferta de finantare la cele mai bune costuri!