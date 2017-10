De ce iubesc dobrogenii berea?

Prin anii Ž80, circula zvonul că Miliția a descoperit un constănțean care, având casa gard în gard cu Fabrica de Bere, și-a racordat robinetul la instalațiile acesteia. Nu știu dacă povestea conținea vreun dram de adevăr, dar tare mi-ar plăcea ca la robinetul din bucătăria mea să curgă bere în loc de apă.Chiar așa, de ce n-am adopta o atitudine revoluționară față de bere, care, ne asigură Asociația Berarii României, este o băutură sănătoasă și hrănitoare. Conține: cereale, hamei, drojdie de bere și apă. Dacă tot avem trase în case țevi de apă și gaze, de ce n-am avea și țevi de bere?La sfârșit de lună am citi, în vederea facturării, nu doar apo-metrul și gazometrul, ci și… berometrul. Unde mai puneți că berea transportată pe conducte ar contribui la reducerea poluării. Am scăpa de consumul de sticle și pet-uri, s-ar reduce traficul auto. Vă rog, nu mă condamnați! A fost doar o părere. Sunt convins că opinia mea este împărtășită de majoritatea populației dintre Dunăre și Marea Neagră, băutoare de bere. De altfel, un studiu realizat de GfK România arată că, aproape 70% dintre bărbații do-brogeni și jumătate dintre femeile din regiune aleg berea atunci când sărbătoresc victoria echipei favorite. Referitor la această observație științifică, eu am un amendament, pe care l-am comunicat conducerii Asociației Berarii României, președintelui Onno Rombouts și directorului general Constantin Bratu: numărul dobrogenilor care beau bere când echipa lor favorită o ia pe coajă este mai mare decât al celor ce sărbătoresc victoria. Și fiindcă tot suntem la acest capitol, trebuie să se știe că, la prezentul Campionat Mondial de Fotbal din Brazilia, dobrogenii au băut bere în cinstea tuturor echipelor participante, indiferent că au câștigat sau au pierdut, ca dovadă că iubesc sportul rege.Stimați cititori, berea se află în centrul multor tratate științifice, studii sociologice, romane și foiletoane, dar mai ales al con-cediilor noastre. „Se potrivește perfect stilului de viață actual al românilor, ocupând un loc important în inimile lor” - dă asigurări Onno Rombouts.Potrivit aceluiași studiu, berea este principala băutură a bărbaților dobrogeni mai ales când sunt în concediu, inclusiv dacă îl petrec la mare. Peste 60% dintre ei au declarat că berea le este nelipsită în vacanțe. Trecând de la cele lumești la cele ce țin de afaceri, trebuie s-o spunem pe șleau că fără industria berii, economia națională ar fi săracă. Iată, în 2013, acest sector a asigurat, direct sau indirect 76.700 locuri de muncă, și a contribuit la bugetul statului cu peste 2,2 miliarde euro din TVA, accize și alte impozite. Din punct de vedere fiscal, spune Constantin Bratu, se remarcă două aspecte notabile: industria berii prezintă zero evaziune, iar jumătate din prețul unei beri îl reprezintă taxele virate statului. Astfel stând lucrurile, eu propun ca berarii să-i dea Fiscului, direct, jumătatea care îi revine din fiecare halbă de bere, iar cealaltă jumătate, golită de taxe și accize, să o vândă cumpărătorilor.Știați că, atunci când beau bere, românii dau dovadă de… patriotism? Ei bine, 97% din berea consumată de ei este fabricată în țară, cu ingrediente produse în țară. Orice halbă de bere autoh-tonă aleasă în dauna celei de import înseamnă un gest de susținere a economiei naționale, a locurilor de muncă.Mă întreb de ce Guvernul României și Ministerul Finanțelor Publice nu se ridică la nivelul patriotismului românilor? De ce naiba lovesc tocmai în vaca de muls? Să mă explic: potrivit companiei de consultanță finan-ciară AT Kearney, creșterea accizelor în 2013, în loc să aducă mai mulți bani la bugetul statului, din industria berii, a condus la diminuarea cu 155 milioane de lei a încasărilor din acciză și TVA. Din cauza creșterii fiscalității, vân-zările berarilor au scăzut cu 10,3%, în 2013, comparativ cu anul 2012, iar consumul anual de bere pe cap de locuitor a scăzut de la 90 litri la 81 litri. Atenție! fiecare procent în minus la vânzările de bere înseamnă dispariția a câtorva sute de locuri de muncă. Dacă acciza ar fi rămas la nivelul anului precedent, bugetul statului ar fi încasat cu 155 milioane lei mai mult din industria berii și ar fi existat câteva mii de locuri de muncă în plus.Din Asociația Berarii României fac parte cei mai importanți cinci producători din țară, Bergenbier, Heineken România, United Romanian Breweries Bereprod și Ursus Breweries, care furnizează, împreună, peste 80% din cantitatea de bere consumată în România. Din asociație fac parte și repre-zentanți ai producătorilor de materii prime: Soufflet Malt România și Asociația Producătorilor de Hamei. Începând din 2008, Berarii României a devenit parte a orga-nizației Berarii Europei, fondată în 1958, la Bruxelles.