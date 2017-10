De ce fermierii preferă echipamentele de irigaţii produse la Constanţa

De ce fermierii preferă echipamentele de irigații produse la Constanța

O economie fără industrie proprie este, în esență, o pompă refulant-absorbantă. Absoarbe mărfurile industriale străine scumpe și refulează banii pe care îi produce tot mai greu. Iar în condițiile în care comerțul e dominat tot mai mult de lanțurile de super și hipermarket-uri străine, în care cu greu pătrund produsele autohtone, România tinde să se transforme într-o națiune de vânzători. Nu mai este loc pentru oamenii de știință, pentru ingineri, tehnicieni, strungari, lăcătuși și sudori.Tabloul acesta îl regăsim și pe piața internă de echipamente pentru irigații, care e dominată de importuri și pe care un singur producător român, firma Novus din Constanța, se încăpățânează să reziste de 25 de ani.De altfel, din cele 75 de firme expozante la recenta ediție a Târgului de mașini și utilaje agricole Expoagroutil, compania Novus a fost singurul producător român. La fel se întâmplă și la celelalte târguri similare organizate în țară.Trebuie spus că au mai fost câteva încercări ratate de înființare a unor producători români. Este cunoscut cazul unei firme din Buzău, care s-a închis după numai un an.Eșecurile s-au datorat pe de o parte nivelului scăzut de capitalizare al fer-mierilor, reticenței băncilor de a credita proiectele de irigații, politicii dobânzilor scumpe, dar și specificului pieței insta-lațiilor de irigat, care sunt solicitate pe timp de secetă, iar în anii ploioși nu se cumpără.În ultimii ani, situația din piață a început să se schimbe. „De la introducerea lici-tațiilor on-line am avut succes în mai toate proiectele în care ne-am implicat, în dauna firmelor importatoare. Din fericire, fermierii noștri au început să acceseze produsele românești. Au încredere în ele și au re-descoperit patriotismul”, afirmă inginerul mecanic Mircea Măgureanu, patronul firmei Novus.A cumpăra un produs scump și prost doar pentru că e românesc nu e o dovadă de patriotism. Cu ce argumente își atrage Novus clienții?„Avem argumente privind calitatea, prețul și exploatarea simplă a instalațiilor și echipamentelor. Am venit cu soluții constructive simplificate, având în vedere că forța de muncă din zilele noastre are o pregătire profesională mai scăzută decât în trecut. Fermierii apreciază faptul că produsele noastre sunt cele mai ușor de exploatat. Mai intervine și faptul că asi-gurăm service, cu piese de schimb, pe perioada de garanție de doi ani, și pe cea de post-garanție, de până la 15 ani. În plus, transportăm și punem în funcțiune produsele.Prețurile noastre sunt la jumătate față de ale importurilor, cel mult până la 60% din prețul lor. Noi asigurăm motorizarea cu motoare produse de firme de renume internațional din Italia, Germania și Suedia, iar importatorii aduc produse cu moto-rizarea cea mai ieftină pe care o găsesc în Orient.Noi proiectăm sistemele de irigații în mod personalizat, în funcție de necesitățile fermierului, de suprafața de teren ex-ploatată de acesta, de caracteristicile de relief ale acestuia (deal, vale), de distanța față de sursa de apă și în funcție de tipul de cultură”, explică inginerul.Ploile din prima jumătate a acestui an au mai temperat cererea de instalații de irigat. Pe de altă parte, accesul la fondurile europene aferente perioadei 2014 - 2020 este întârziat, nici până la această oră nefiind lansată vreo sesiune de primire a dosarelor.„Am cereri din partea fermierilor, necon-cretizate prin contracte. Toată lumea așteaptă relansarea finanțării europene. Pe de altă parte, accesarea acesteia pre-supune ca fermierii să facă investițiile din banii lor, urmând să recupereze costurile de la UE. În aceste condiții, trebuie să recurgă la credite, pentru care băncile românești percep cele mai mari costuri din Europa, de până la 17 - 18%”, relatează Mircea Măgureanu.Novus produce nouă modele de sisteme de irigații cu tambur cu furtun (lungimea furtunului ajunge la 700 metri), rampe de irigații, 34 de modele de motopompe cu debite de la 36 mc la 2.200 mc și presiuni diferite în funcție de necesitate. Din import sunt doar motoarele și tuburile, în rest toate componentele sunt produse în România (marea lor majoritate la Novus).Compania are 56 de producători. Se prevede ca, în următorii ani, numărul lor să crească la 100 pentru a face față solicitărilor. Trebuie spus că de fiecare lucrător de la Novus depind alte două - trei locuri de muncă din țară.În decurs de 25 de ani, Novus a livrat 680 de instalații de irigat, care acoperă o suprafață de circa 2 milioane de hec-tare de teren arabil, adică de patru ori mai mult decât suprafața deținută de județul Constanța. Jumătate dintre in-stalații au ajuns în Germania, iar un nu-măr relativ mic, în Bulgaria, Ungaria și Republica Moldova.În 2006 - 2007, Novus a livrat către ISU un număr de 200 de motopompe, apoi a asigurat motopompe de mare capacitate la unitățile ISU din Dolj și Timișoara. Urmează să livreze, către IGSU București, 100 motopompe de mare capacitate, remorcabile, printre cele mai bune din Europa, dotate cu motoare Volvo, care pot acționa la inundații și dezastre și pot tranporta apa până la distanța de 1 km.