De ce ar trebui românii și bulgarii să fie parteneri de afaceri?

Peste 50 de oameni de afaceri din județul Constanța și de la sud de graniță au participat, luni, 14 mai 2018, la evenimentul „Parteneriat de afaceri româno-bulgar”, organizat de Camera de Comerț, Industrie, Navigatie și Agricultură Constanța, prin Centrul Enterprise Europe Network, în colaborare cu Ambasada Bulgariei la București și Camera Bulgaro - Română de Comerț din Ruse.Delegația bulgară a fost însoțită de Todor Ivanov Churov - ambasadorul Bulgariei la București și Ivaylo Marinov, șeful biroului afacerilor economice din cadrul ambasadei.În deschiderea reuniunii, Dănuț Jugănaru - directorul general al CCINA și Todor Churov au prezentat oportunitățile de afaceri oferite de județul Constanța și Bulgaria. Cu acest prilej a fost semnat protocolul de colaborare dintre CCINA și Camera Bulgaro - Română de Comerț din Ruse.Partea a doua a reuniunii a fost rezervată întâlnirilor bilaterale dintre reprezentanții firmelor românești și bulgare.Răspunzând întrebărilor ziarului „Cuget Liber”, ambasadorul Todor Churov a declarat următoarele: „O parte semnificativă dintre relațiile româno-bulgare sunt relații dintre regiuni, iar camerele de comerț sunt un instrument extrem de util în dezvoltarea relațiilor economice. Cu ajutorul acestora, partenerii de afaceri români și bulgari pot evita o serie de dificultăți birocratice. Camerele de comerț sunt mai aproape de lumea afacerilor și cunosc cel mai bine problemele, greutățile agenților economici. La acest eveniment sunt prezenți 30 de reprezentați din 26 de firme bulgărești, care activează în diverse domenii. Fără îndoială, organizarea unor astfel de întâlniri bilaterale se soldează cu rezultate. Altfel, nimeni n-ar fi interesat de ele. Îmi aduc aminte de businees-forumul organizat în timpul vizitei președintelui Rumen Radev, în România. Sunt multe alte asemenea forumuri organizate în cadrul unor târguri. La mijlocul lunii iunie 2018 vom organiza un astfel de eveniment în orașul Veliko Târnovo din Bulgaria. Și vor mai fi multe alte reuniuni de afaceri, atât în România, cât și în Bulgaria.”La rândul său, Dănuț Jugănaru a declarat: „Relațiile de colaborare dintre CCINA și Camera Bulgaro - Română de Comerț din Ruse durează de circa cinci ani, dar abia acum am semnat un acord de colaborare. La acest eveniment participă reprezentanți din 20 de firme din Constanța și alte zone din România. Deși suntem vecini, relațiile economice româno-bulgare nu sunt așa de dezvoltate. De-a lungul timpului nu a existat o preocupare să ne prezentăm ofertele vecinilor, în primul rând, deși ne era mai la îndemână. Atât România, cât și Bulgaria au fost mai preocupate, spre exemplu, cum să exporte în țările din vestul Europei. S-a dovedit că uneori este de preferat să faci afaceri cu vecinii, pentru că e mai ieftin din punct de vedere al transportului. Trebuie să recunoaștem faptul că, în unele domenii, precum legumicultura, bulgarii sunt mai buni decât noi. Dar pot să vă spun că, în urmă cu șapte - opt ani, a venit la CCINA o delegație de agricultori din Bulgaria care ne-a spus că vrea să cumpere castraveți, ardei și alte legume. Aveau un contract mare de export, dar din cauza condițiilor atmosferice neprielnice, recolta a fost mai mică. Pentru a respecta contractul, doreau să cumpere legume din România. Astfel am ajuns să vindem castraveți la grădinari, dar astfel de situații sunt rare. Fermierii bulgari au înțeles mai bine decât cei români importanța asocierii între ei pentru a face față cerințelor lanțurilor de super-market-uri, care solicită cantități mari și cu o anumită periodicitate a livrărilor. Ai noștri sunt reticenți, întrucât cuvântul cooperativă le amintește de CAP-urile organizate forțat. Acum se asociază greu, dar cei ce o fac au rezultate foarte bune. Legumicultorii trebuie să se ocupe de ceea ce știu ei mai bine, adică să producă, iar cooperativa, să se ocupe de depozitarea, marketing-ul, vânzarea și livrarea mărfurilor. Există, de asemenea o tendință a întreprinzătorilor români de a fi unici investitori. Dacă ne uităm pe statisticile firmelor din Constanța, vom constata câte dintre ele au pornit, la începutul anilor 90Ž, cu doi asociați și câte au mai rezistat, pentru că unuia dintre asociați i se părea că și s-au separat. Ar trebui să repetăm mai des faptul că . Nu ai aceleași resurse când ești singur și e mult mai bine când te asociezi. Desigur, trebuie să fie o asociere, un parteneriat bazat pe corectitudine. În cadrul evenimentului de astăzi, noi am creat cadru necesar. Este rândul oamenilor de afaceri să-și caute partenerul potrivit. Uneori rezultatul e imediat, alteori discuțiile continuă în cadrul altor întâlniri, pentru că ceva nu se potrivește, de exemplu prețul. Toată lumea are așteptări să fie prețuri foarte mici. Cred că trebuie să ieșim din această paradigmă și să ne preocupe cine are produsul cel mai bun.”În prezent, din cele 2.673 de firme active în județul Constanța, 88 de firme, respectiv 3,29% sunt firme cu capital bulgăresc.