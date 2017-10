De ce a trecut Ovidiu Cupşa Atlanticul?

De ce a trecut Ovidiu Cupșa Atlanticul?

Ovidiu Sorin Cupșa este în America. În perioada 21 - 25 octombrie, directorul general al Centrului Român pentru Pregătirea și Perfecționarea Personalului din Transporturi Navale - CERONAV a participat la lucrările celei de a 69-a conferințe a International Association for Safety and Survival Training (IASST), care a avut loc la Shell Robert Training Centre, din New Orleans (SUA). Organizații din Europa, America, Asia, Australia și Africa au participat la reuniunea în care s-a discutat despre viitorul acestui important sector.„Interesul comun al membrilor IASST este de a promova, optimiza și uniformiza cultura siguranței personalului maritim în întreaga lume. Îmbunătățirea nivelului de calificare și competențe în domeniul cursurilor de securitate maritimă și offshore reprezintă probleme de interes pentru activitatea CERONAV, prin prisma adaptării programelor analitice a cursurilor, în conformitate cu noutățile în domeniu”, a declarat Ovidiu Sorin Cupșa.International Association for Safety and Survival Training (IASST) a fost fondată în 1980 de către un grup de mari furnizori de instruire în domeniul siguranței. Organizația are drept scop sporirea securității în mediul maritim și a calității instruirii în tehnicile de supraviețuire, prin încurajarea schimbului de cunoștințe și experiență între furnizorii de formare la nivel global.CERONAV este una dintre cele mai prestigioase instituții de pregătire maritimă din lume și membru cu drepturi depline al International Association for Safety and Survival Training.La invitația CERONAV, cea de-a 71-a conferință a International Association for Safety and Survival Training (IASST) se va organiza în octombrie 2017, la Constanța, eveniment ce vine să certifice evoluția constantă a CERONAV, probată prin optimizarea standardelor de pregătire și îndrumare practică.Aceasta reprezintă o confirmare a poziției importante pe care CERONAV o deține în cadrul organizației, datorită calității deosebite a serviciilor de instruire și a facilităților moderne de care dispune.