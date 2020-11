De ce a fost necesară o nouă rectificare bugetară? Iată explicațiile premierului

Guvernul a adoptat ordonanțele de urgență privind de rectificarea Legii bugetului de stat și a Legii bugetului asigurărilor sociale de stat. Premierul Ludovic Orban a declarat: „Este necesară această rectificare pentru că am avut o situație care a generat noi și noi provocări, noi și noi cheltuieli. A trebuit să facem față la reglementări nou apărute, care au generat noi cheltuieli și, practic, este absolut necesară adoptarea acestei ordonanțe de urgență cu privire la rectificarea bugetului de stat, pentru a atinge câteva obiective. Primul: asigurarea resurselor pentru plata pensiilor. Se știe că am crescut punctul de pensie cu 14% și este necesar să asigurăm resursele financiare pentru plata pensiilor. De asemenea, este necesară asigurarea resurselor financiare pentru plățile din cadrul măsurilor active, indiferent că este vorba de șomaj tehnic sau de program flexibil de muncă. De asemenea, este necesară o creștere a cheltuielilor în domeniul sănătății, în special la bugetul Casei de Asigurări de Sănătate, pentru a face față cheltuielilor sporite din domeniul sănătății, provocate de pandemia de COVID. Am alocat sume suplimentare pentru investiții, la Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației, pentru a putea face față plăților în cadrul programelor de investiții locale. A fost necesară rectificarea bugetară pentru a putea asigura resurse financiare suplimentare pentru plățile care au apărut în cursul acestui an, fie că este vorba de plăți pentru despăgubirea fermierilor ale căror suprafețe au fost afectate de secetă, fie că este vorba de plăți care trebuie făcute pentru decontarea subvenției la motorină. De asemenea, ne confruntăm cu o situație la care a trebuit să oferim un răspuns. Consiliile județene și primăriile solicită echilibrarea bugetelor locale pentru a face față cheltuielilor sociale; la nivelul consiliilor județene, cheltuielilor pentru direcțiile generale de asistență socială și protecția drepturilor copilului, iar la nivelul primăriilor este nevoie de o echilibrare a bugetelor locale pentru a aloca resurse suplimentare către bugetele locale, astfel încât să facă față plăților asistenților personali ai persoanelor cu dizabilități. Și din acest motiv, a trebuit să suplimentăm, să realimentăm fondul de rezervă al Guvernului, care a utilizat sursele pentru a face față cheltuielilor de diverse naturi, fie în domeniul sănătății, fie în domeniul ordinii publice, fie în alt domeniu de activitate, astfel încât să putem realiza o echilibrare care să asigure resursele financiare către autoritățile locale pentru plățile sociale. Sunt liniile mari ale rectificării bugetului. De asemenea, va trebui să facem față și unor plăți care sunt necesare în cadrul diferitelor scheme de ajutorare a companiilor care au fost afectate de pandemia de COVID - și aici a trebuit să asigurăm o rectificare.







Trebuie să fim extrem de atenți la cheltuieli. Cer ordonatorilor principali de credite să aibă extrem de mare grijă în efectuarea cheltuielilor, astfel încât să putem să menținem un echilibru bugetar, care să ne permit, în anii următori, să revenim cât mai repede posibil la un deficit bugetar de sub 3% din Produsul Intern Brut care, într-adevăr, să asigure un echilibru în ceea ce privește bugetul de stat și bugetul general consolidat, dar și bugetul asigurărilor sociale de stat.”