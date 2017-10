De ce a fost întreruptă linia de ro-ro Pendik - Constanţa

De ce a fost întreruptă linia de ro-ro Pendik - Constanța

De la inaugurarea pe 20 noiembrie 2011, linia de navigație ro-ro Pendik - Constanța a înregistrat o creștere continuă, ajungând la un trafic de 1.500 de truck-uri pe lună. Sedat Gumusoglu, președintele companiei U.N. Ro-Ro Ęțletmeleri A.Ț., declara la debutul acestei rute de transport că se dorește atingerea unui nivel de 30.000 de vehicule pe an, în ambele sensuri.În ciuda evoluției bune, din a doua jumătate a lunii septembrie, ro-ro-urile turcești și-au încetat voiajurile spre Constanța. În mod inexplicabil, pe site-ul lui U.N. Ro-Ro Ęțletmeleri A.Ț. nu există nicio informație lămuritoare pentru cei interesați, deși ruta ro-ro Pendik - Constanța continuă să figureze alături de celelalte linii de transport funcționale.Pentru a afla care este soarta acestei linii de navigație, la organizarea căreia au pus umărul guvernele Turciei și României, i-am solicitat explicați lui Marian Ionescu, directorul Societății Comerciale de Transport Maritim și de Coastă „C.F.R. Ferry-Boat”. „Am fost avizați că linia a fost suspendată pentru moment, în vederea întocmirii de noi contracte și stabilirii unei strategii. Urmează a fi reluată până la sfârșitul anului. Avem garanția că așa va fi, dar nu știm la ce dată se va întâmpla acest lucru” - a declarat directorul.Întrebat dacă există insatisfacții ori nemulțumiri din partea transportatorului maritim și al celor auto, față de modul de derulare a traficului de marfă prin România, Marian Ionescu a declarat: „Nicidecum! Transportatorii sunt interesați în continuare de această rută. Totul a fost, și pentru ei, și pentru noi, un experiment. În perioada de circa zece luni, partenerul turc a venit cu nave de diverse capacități.Le-a testat pe toate, pentru a vedea care este mai rentabilă din punct de vedere financiar. O navă este eficientă dacă are capacitatea pentru 100 de truck-uri și dacă are costuri mici. Cele cu capacitate de 300 de mașini aveau costuri foarte mari. Activitatea începuse să meargă bine. Vă asigur că întreruperea nu este legată de problemele transportatorilor auto. Existau 1.500 de mașini pe lună. Transportatorii auto nu s-au mai lovit de greutăți, cum s-a întâmplat la început. Au mai apărut doar mici probleme legate de acte (documente incomplete, vize depășite), care n-au dus la creșterea costurilor. Transportatorii auto au suportat ușor și problema închiderii podului de la Agigea, cu devierea pe altă rută.”Marian Ionescu a precizat că terminalul „C.F.R. Ferry-Boat” este în câștig și că, în ultima lună de funcționare, linia i-a adus un venit de 40.000 de euro.