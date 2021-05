Datoria publică va atinge un nivel maxim în 2021

Potrivit previziunilor economice din primăvara anului 2021, deficitul public general agregat va crește cu aproximativ jumătate de punct procentual până la 7,5% din PIB, în UE, în acest an și cu aproximativ trei sferturi dintr-un punct procentual, ajungând la 8% din PIB, în zona euro. Se preconizează că toate statele membre, cu excepția Danemarcei și a Luxemburgului, vor înregistra un deficit de peste 3% din PIB.





Cu toate acestea, până în 2022, se preconizează că deficitul bugetar agregat va ajunge la jumătate, până la puțin sub 4%, atât în UE, cât și în zona euro. Se previzionează că numărul statelor membre cu un deficit de peste 3% din PIB va scădea semnificativ.



În UE, ponderea datoriei publice în PIB va atinge un nivel maxim de 94% în acest an, înainte de a scădea ușor la 93%, în 2022. Se apreciază că ponderea datoriei în PIB în zona euro va urma aceeași tendință, urmând să crească la 102%, în acest an, și apoi să scadă ușor la 101%, în 2022.





Sprijinul public pentru gospodării și întreprinderi a jucat un rol vital în atenuarea impactului pandemiei asupra economiei, dar a condus la creșterea nivelului datoriei statelor membre Uniunii Europene.