Dați mai multă putere femeilor lupi de mare! Noua deviză a Organizației Maritime Internaționale

În vara anului 1992, când am început să lucrez la cotidianul „Cuget Liber” din Constanța, numărul femeilor din presa românească era extrem de mic. Marea lor majoritate erau angajate pe post de dactilografe și corectori. Rar se întâmpla ca o femeie să fie reporter sau redactor.La acea vreme, am avut numeroase discuții cu conducerea ziarului și colegii de redacție. Încercam să îi conving că femeile au calități reale pentru munca de jurnalist, aducându-le argumente științifice, din lucrările de sociologie și psihologie.Viața mi-a dat dreptate. Astăzi, redacțiile sunt dominate de femei, iar multe dintre ele și-au câștigat aprecierea și admirația publicului.Un mit greu de spulberatÎn 1992, puțini erau cei care acceptau ideea că femeile ar putea deveni navigatori. Cum așa? Marinăria era, de secole, rezervată bărbaților. Pentru a înfrunta mările și oceanele lumii este nevoie de mușchi, de curaj, de sacrificiu. La acea vreme, pentru mulți bărbați era de neconceput ca o femeie să tragă de parâme, de timonă, să urce până în vârful catargului, să strunească motoarele, diesel generatoarele și pompele în pântecul navei sau să traseze cursul voiajului pe hartă și să dea comenzi echipajului.În 2000, Organizația Maritimă Internațională (IMO) a lansat programul „Femei la bord”, cu durata de 10 ani, care a început să dea rezultate, dar sub așteptări. Ponderea femeilor a început să crească, sărind de 1%, iar cele mai multe femei marinar erau în statele dezvoltate din punct de vedere economic.Un studiu publicat în 2003, de Organizația Internațională a Muncii, arăta că în 1997 - 2001, cele mai multe femei navigau în următoarele flote: Danemarca - 15,1% din total, Norvegia - 10%, Marea Britanie - 8,3%, Finlanda - 5,6%, Belgia - 4,4%, Germania - 4,2% și Italia - 1,2%.Până astăzi, mitul că navigația este o activitate exclusiv a bărbaților nu a fost spulberat. În prezent, femeile reprezintă doar 2% din cei 1,2 milioane de navigatori ai flotei mondiale. Este drept, 94% dintre femeile navigatori muncesc pe navele de croazieră.În ciuda prezenței tot mai mari a femeilor pe mare, shipping-ul continuă să dea dovadă de misoginism. Femeile sunt discriminate la angajare, la salarizare și promovare, prea puține nave au grupuri sanitare distincte pentru femei, iar abuzurile și hărțuirea din partea colegilor și a șefilor sunt frecvente.În România, universitățile maritime au dat mii de absolvente în ultimii 27 de ani, dar cele mai multe dintre acestea au ales să rămână la uscat. Criza locurilor de practică pentru cadeți reprezintă principala piedică în calea unei cariere pe mare, mai ales pentru femei.Potrivit datelor furnizate de Autoritatea Navală Română, la începutul anului 2018, un număr de 776 de femei aveau brevetul de ofițer maritim. Dintre acestea, două femei erau comandanți, 60 erau ofițeri secunzi, iar 488 erau ofițeri aspiranți. Pe compartimente, 675 de femei erau ofițeri punte, 15 femei erau ofițeri mecanici și 24 de femei erau ofițeri electricieni.Alte 1.581 de femei dețineau carnete de marinar pentru funcții auxiliare la bordul navelor. În plus, 16 femei ofițer munceau în cadrul Autorității Navale Române.Mai multă putere femeilor lupi de mareOrganizația Maritimă Internațională a decis ca Ziua Maritimă Mondială din acest an să aibă ca temă: „Creșterea puterii femeilor în comunitatea maritimă” („Empowering Women in the Maritime Community”). Prin aceasta se urmărește o mai mare conștientizare a importanței egalității de gen și a faptului că femeile ar putea avea o mai mare contribuție în sectorul maritim.Sub egida IMO, pe parcursul anului 2019, sunt organizate o serie de acțiuni pe această temă. În intervalul 4 - 5 aprilie, a avut loc cea de-a treia Conferință internațională privind „Creșterea puterii femeilor în comunitatea maritimă”, organizată de Universitatea Maritimă Mondială din Malmo, Suedia.Între 15 și 17 septembrie, Ziua Maritimă Mondială va fi celebrată printr-un eveniment în Cartagena, Spania, iar pe 26 septembrie, la sediul IMO, va fi organizat un eveniment special dedicat Zilei Maritime Mondiale.