Daniel Georgescu va fi managerul privat al Administraţiei Canalelor Navigabile

Halal tara de prosti...

Unde dracului se indreapta tara asta cu atatea jigodii ?!? Tipul asta , Daniel Georgescu, a fost marinar simplu , fara scoala facuta si nici capul nu-l ducea deloc !!! Desigur, ca acum si-o fi cumparat vreo diploma ca toti potentatii zilei (scafandrul Onaca studii in drept / Boagiu de inginera cu toate ca ea a absolvit ca subinginer Imbunatatiri funciare la Constanta / prostul ala de la Casa de sanatate Cta studii in drept / Lupu care era lacatus la Midia / Manea care era tamplar si facea ladite / etc....). Dar , acest ignorant sa fie pus intr-o functie de conducere ca aceasta, este un lucru care numai in triburile din Africa se mai intampla. Ce poate sti acest derbedeu pus de gasca de golani a lui mazare despre conducerea unei companii de talia CNACN ?!? , sau crede ca este tot una cu boutiqul cu care si-a inceput el afacerile ??? Halal tara de prosti, care la fel ca si in cazul acestui prostanac , au pus botul la hahaielile betivului national basescu , cum conducea el nave , "uitand" insa sa ne spuna ca cea mai mare parte a vietii lui a fost turnator platit al securitatii...