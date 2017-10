Damele au declanşat operaţiunea „Goleşte portofelul, zgârcitule!“

Damele au declanșat operațiunea „Golește portofelul, zgârcitule!“

Sincer, nu mi-a venit să cred! La prima oră de la deschiderea Târgului Național de Îmbrăcăminte - Încălțăminte „Confintex 2010“, Pavilionul Expozițional din Constanța era plin de cumpărători. Remarcați, n-am spus vizitatori, privitori, curioși. În standurile de confecții, tricotaje, lenjerie intimă, blănuri, pielărie, marochinărie și încălțăminte, vânzările au început din primul minut. Un regiment de dame s-a apucat să facă praf bugetele domnilor luați la remorcă, pe post de bancheri și hamali. Memorabilă mi s-a părut remar-ca unei cucoane, care, în fața unei hăinuțe de blană, i-a spus individului care o însoțea: „Golește portofelul, zgârcitule!” Individul a făcut fețe-fețe, dar a lepădat vreo două miare la casă. Trei luni de acum înainte, va ține post negru: pâine neagră și apă chioară. Dar merită! Dama îi va fi recunos-cătoare până la următoarea leafă. Această ediție a târgului este una dintre cele mai reușite. O spun atât cumpărătorii, cât și expo-zanții. Sunt prezente cu standuri 125 de firme, dintre care 85% sunt producători romani. Ne-am oprit să discutăm cu câțiva dintre expozanți, pentru a lua pulsul industriei ușoare. „Suntem pe piață de 15 ani - a declarat, pentru cotidianul „Cuget Liber”, Maria Simionescu, administratorul unei fabrici de tricotaje și confecții de damă, din Brașov. Producem pentru intern, iar recent am intrat și pe piața din Ungaria. Avem un număr de 30 de lucrători și o producție diversificată, cu creații noi.” „Prezentăm o ofertă bogată de produse de marochinărie, cu prețuri de criză. În fiecare lună, lansăm pe piață modele noi. O parte din producție o exportăm în țări din nordul Europei” - a afirmat Valerica Țopa, patroana unei fabrici din Brăila. Angelo Papadopolus, reprezentantul unei unități de producție din București, se afla în fața unui stand cu confecții pentru bărbați: costume, pardesiuri, paltoane. „Noi lucrăm la comandă. Executăm peste 200 de produse diferite, din lână sută la sută, pe care le livrăm în România, Italia și Grecia. La fiecare două luni lansăm noi modele. În general avem o gamă de produse cu prețuri medii. Un pantalon costă 380 de lei, iar un costum, 500 de lei. Stofele sunt de calitate, produse în Italia.” „În acest an, noi am vândut mai mult decât în 2009. Am lansat în fiecare lună modele noi. Con-sumatorii vor mereu altceva și de aceea trebuie să fim creativi. Producem în serie mică și lucrăm cu stofe din Italia. Prețurile noastre sunt foarte bune. Cumpărați acest pantalon! Costă doar 90 de lei” - a venit îndemnul lui Cătălin Matei, administratorul unei fabrici de tricotaje și confecții bărbătești, din Iași. Programul Târgului „Confintex 2010“ // miercuri, 27 octombrie - sâmbătă, 30 octombrie 2010, orele 10 - 19; // duminică, 31 octombrie, orele 10 - 15 Locație: Pavilionul Expozițional din Constanța