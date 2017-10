„Daewoo” va construi corpuri de nave în Coreea de Nord

„Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering” – cel de al treilea constructor de nave al lumii – va transfera o cotă din producția de corpuri de navă, circa 200.000 tone pe an, în Coreea de Nord. Pentru început este vorba de contracte în valoare de 150 de milioane dolari. Inițiativa pornește de la deschiderea realizată de summit-ul de trei zile dintre președinții Coreei de Nord și Coreei de Sud. Cei doi șefi de stat au semnat un acord privind cooperarea în domeniul construcțiilor navale. Conducerea DSME nu ezită să treacă la fapte, dar așteaptă ca Nordul să garanteze comunicarea și transportul liber și să clarifice rapid chestiunile vamale. Producția ar putea să înceapă în anul 2009, dacă se rezolvă problemele amintite. Potrivit agenției de știri sud-coreene „Yonhap”, compania DSME, care are deja șantiere navale în România și China, caută să-și extindă producția peste hotare. Ea vrea să împuște doi iepuri deodată: să beneficieze de prețul redus al forței de muncă din alte țări și să profite de piața foarte bună, caracterizată prin explozia comenzilor de nave noi. În timp ce DSME încearcă să-și potolească foamea de forță de muncă, transferând producția în alte țări, puiul său din România, „Daewoo - Mangalia Heavy Industries”, este în căutarea a 2.000 de lucrători. Șantierul naval trebuie să facă față nu doar fluctuației în creștere, ci și presiunii comenzilor de construcții noi. De la începutul anului și până la 30 septembrie au plecat, din unitate, 800 de lucrători. DMHI are 4.000 de angajați proprii și 2.500 ai subcontractorilor, a declarat vicepreședintele Eugen Pricopie.„Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering” – cel de al treilea constructor de nave al lumii – va transfera o cotă din producția de corpuri de navă, circa 200.000 tone pe an, în Coreea de Nord. Pentru început este vorba de contracte în valoare de 150 de milioane dolari. Inițiativa pornește de la deschiderea realizată de summit-ul de trei zile dintre președinții Coreei de Nord și Coreei de Sud. Cei doi șefi de stat au semnat un acord privind cooperarea în domeniul construcțiilor navale. Conducerea DSME nu ezită să treacă la fapte, dar așteaptă ca Nordul să garanteze comunicarea și transportul liber și să clarifice rapid chestiunile vamale. Producția ar putea să înceapă în anul 2009, dacă se rezolvă problemele amintite. Potrivit agenției de știri sud-coreene „Yonhap”, compania DSME, care are deja șantiere navale în România și China, caută să-și extindă producția peste hotare. Ea vrea să împuște doi iepuri deodată: să beneficieze de prețul redus al forței de muncă din alte țări și să profite de piața foarte bună, caracterizată prin explozia comenzilor de nave noi. În timp ce DSME încearcă să-și potolească foamea de forță de muncă, transferând producția în alte țări, puiul său din România, „Daewoo - Mangalia Heavy Industries”, este în căutarea a 2.000 de lucrători. Șantierul naval trebuie să facă față nu doar fluctuației în creștere, ci și presiunii comenzilor de construcții noi. De la începutul anului și până la 30 septembrie au plecat, din unitate, 800 de lucrători. DMHI are 4.000 de angajați proprii și 2.500 ai subcontractorilor, a declarat vicepreședintele Eugen Pricopie.