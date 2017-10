Daewoo - Mangalia, o piatră de moară de gâtul acţionarului sud coreean

1

Mare avantaj cu astia

Bine inteles ca nici unul Guvernele Romaniei si ministerele aferente nu au avut basca la care sa-i doara de mangalioti. Se tot dadeau mari cu faptul ca niste insi au venit si cica au investit in Romania. Au luat adica sub cizma stapanirii niste oameni destul de bine pregatiti,au adus un sistem de lucru ce-i drept mult mai efficient,au preluat pe mai nimic un ditai santierul.Oamenii au ramas tot batjocoriti de parca am ramas in comunismul Stalinist,unii s-au facut pupincuristi jegosi si se mentin la conducere cu asta,injosind Mangalia. Se munceste mult si aproape moca in comparatie cu lucrul facut,dar culmea,compania este in pierdere. Bai,coreenilor,nu romanii muncitori insclavizati sunt de vina,ei ar trebui sarutati in cur pentru sacrificiile lor,ce sa zicem de destinele nimicite ale celor dati afara de voi,ghioarlelor imputite de hoti ce sunteti !