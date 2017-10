„Daewoo - Mangalia“ livrează cea de a patra navă portcontainer de 4.860 TEU

Pe data de 11 iunie, compania româno – sud coreeană „Daewoo - Mangalia Heavy Industries” va livra o nouă navă portcontainer de 4.860 TEU. Beneficiarul „NSB Niederelbe Shiffahrtsgesellschaft mbH & Co. KG”, din Germania, se poate considera mulțumit. În ciuda grevei generale care a întrerupt activitatea șantierului naval timp de 22 zile, el va primi, la timp, nava comandată. Mai mult, livrarea se va face cu 20 de zile înainte de termenul contractat - a declarat, pentru cotidianul „Cuget Liber“, Eugen Pricopie, vicepreședintele DMHI. Un blazon de apărat Portcontainerul de tip panamax este cea de a patra navă construită, dintr-o serie de doisprezece, comandate de clientul german. Are următoarele caracteristici: lungimea - 275 m, lățimea - 32,2 m, pescajul - 21,5 m, este dotat cu un motor principal B & W 54.320 BHP și atinge o viteză de croazieră de 24 noduri. Poate transporta 4.800 containere de 20 picioare unități echivalente, fiind cea mai mare navă de acest tip construită la Marea Neagră. DMHI ar fi vrut ca evenimentul să aibă loc pe 8 iulie, dar, din cauza grevei, predarea către beneficiar s-a decalat cu 3 zile. Programul livrărilor va fi respectat. Următoarea este planificată pentru data de 30 septembrie, iar până la finele anului vor mai fi alte două. Administrația DMHI ține cu dinții de respectarea termenelor contractuale. Este în joc blazonul companiei, credibilitatea ei pe piață. De aceea, imediat după ce greviștii s-au întors la lucru, a luat o serie de măsuri organizatorice pentru recu-perarea timpului pierdut. În căutarea timpului irosit Lucrătorilor li s-a impus respectarea programului de lucru „la sânge“, fiind obligați să vină la timp la șantier și să nu plece mai devreme de la locul de muncă. „Se fac controale și cine nu se încadrează în program este sancționat“ - afirmă Eugen Pricopie. În plus, asumându-și riscul furturilor, conducerea societății le-a cerut lucrătorilor ca, de acum înainte, să lase o serie de materiale (cabluri, furtunuri) pe poziție, pe platformele de lucru și să nu le mai transporte zi de zi la ateliere, pentru a le încuia. Metoda este aplicată în șantierele navale din Coreea de Sud, unde este cât se poate de firesc ca materialele, dispozitivele și sculele de mână să fie lăsate la locul de muncă, la sfârșitul zilei, fără teama că vor dispărea peste noapte. O astfel de procedură aduce mari economii de timp, de resurse energetice și de efort uman. Căldura tropicală din aceste zile s-a dovedit un adversar al șantierului naval aflat în luptă cu timpul. Pentru a evita temperaturile înalte de peste zi, administrația DMHI a modificat programul de muncă și s-a introdus schimbul de noapte. Activitatea nu mai începe la 8 dimineața, ci la 7,20 și se încheie la 17, în loc de 18. Iar pauza de prânz a fost redusă de la 60 la 40 de minute. Occidentul îngenuncheat Dar cea mai mare economiei de timp se va realiza o dată cu intrarea în funcțiune, în luna august, a unei noi hale de sablare-vopsitorie, o investiție modernă, de circa 12 milioane dolari. Dotată cu echipamente de ultimă oră, ea permite creșterea dimensiunii bloc-secțiilor supuse acestor operațiuni și contribuie la reducerea ciclului de fabricație al navelor. Administrația speră ca productivitatea muncii să crească cu 20% în acest an, comparativ cu 2006, ceea ce pentru un șantier naval trecut printr-o grevă generală de 22 zile ar fi o realizare deosebită. Dar acest lucru nu trebuie să ne mire prea mult, având în vedere experiența sud-coreenilor în a realiza sisteme organizatorice înalt productive, mai ales în construcțiile navale, experiență care este aplicată și în România. Interesante, în acest sens, sunt mărturiile unor foști lucrători ai DMHI, care au plecat la lucru în străină- tate. „La revenirea în țară, ne-au povestit că au fost surprinși de ceea ce au văzut în țările occidentale în care au lucrat - relatează Eugen Pricopie. Sistemul de organizare din șantierele navale portugheze este similar celui de acum 15 ani, din Mangalia, înainte de a veni coreenii. La fel în Italia. Occidentalii au tehnică, dar nu sunt eficient organizați.“ Migrația neîmblânzită Administrația DMHI demonstrează că știe să îmblânzească timpul, ca un adevărat dresor. În schimb, nu reușește, și pace, să domine migrația forței de muncă. Fenomenul este în creștere - afirmă vicepreședintele companiei. Șantierul are, în prezent, 4.100 angajați și 2.000 subcontractori. 