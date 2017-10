„Daewoo - Mangalia“ le-a construit navaliştilor din Mangalia o groapă, în locul celor 500 de apartamente promise

Proiect locativ unic în România

„Daewoo - Mangalia“ le-a construit navaliștilor din Mangalia o groapă, în locul celor 500 de apartamente promise

Pe data de 6 martie 2007, com-pania mixtă româno - sud coreeană „Daewoo - Mangalia Heavy Industries“ a deschis șantierul primelor două blocuri de locuințe pentru propriii angajați, în noul cartier Dobro-gea II. A fost organizată o ceremonie plină de fast, de la care nu au lipsit baloanele, artificiile, muzica revărsându-se din boxe și momentul tăierii panglicii inaugurale. Afacere imobiliară de 700.000 de euro La acea festivitate condusă de Joe Bong Lee - președintele companiei (demis între timp), fuseseră invitați primarul de atunci al Mangaliei, Zanfir Iorguș, liderii Sindicatului „Navalistul“ și presa, care trebuia să ia act de grija pe care administrația le-o poartă lucrătorilor români. Pe amplasamentul respectiv, urma să fie ridicate două blocuri cu parter și 4 etaje, respectiv 60 de apartamente a câte 3 camere, cu o suprafață utilă de 59 mp fiecare. În fața ziariștilor, conducerea sud-coreeană a șantierului naval se lăuda cu un proiect locativ ambițios, lansat cu sprijinul Primăriei Mangalia, despre care se spunea că este unic în România. Acesta prevedea construirea a 500 de apartamente în următorii ani. Terenul fusese acordat în concesiune, fără licitație, de către Primăria Mangalia, compania având drept de preempțiune dacă s-ar fi decis să-l cumpere. Lucrările la primele șase blocuri erau programate să înceapă pe parcursul lui 2007, iar două dintre ele urmau să fie date în folosință până la finele acelui an. Prin construcția celor 500 de apartamente, DMHI vroia să pună capăt migrației forței de muncă. În 2006, compania româno-sud coreeană pierduse aproape 600 de lucrători, iar în primele două luni ale lui 2007, alți 160 de oameni. Întregul proiect locativ era evaluat la circa 3 milioane de dolari. „Ulterior - povestește Marin Florian, liderul sindicatului - compania a cumpărat, în același scop, câteva terenuri, investițiile sale imobiliare ridicându-se, per total, la vreo 700.000 de euro. Este vorba de o suprafață de un hectar, la Limanu, și alte trei hectare, la Medgidia. La Limanu, a avut loc, de asemenea, o inaugurare fastuoasă, iar banner-ul care a anunțat evenimentul a stat trei luni în văzul lumii.” „Câți lucrători s-au mutat, până acum, în noile apartamente?” - l-am întrebat pe liderul de sindicat. „Niciunul, pentru că, în decurs de 3 ani, nu s-a făcut nimic - a răspuns acesta. În loc de blocuri, în cartierul Dobrogea II, compania a construit… o groapă.” Concedieri în loc de case Este greu de crezut că proiectul va fi realizat, având în vedere criza managerială și financiară prin care trece compania. În ciuda faptului că a avut cea mai mare creștere a veniturilor anuale și a productivității muncii, DMHI înregistrează mari pierderi. În deceniul 1999 – 2008, ea a totalizat o pierdere de peste 5.369 miliarde de lei vechi, iar anul 2009 se va încheia cu un sold negativ major. În prezent, compania are mari dificultăți în finanțarea lucrărilor de producție și în continuarea investițiilor productive, fiind nevoită să apeleze la șomaj tehnic și concedieri. Pe de altă parte, conducerea companiei și-a schimbat, între timp, optica privind stabilizarea forței de muncă. Ea este mai interesată să-i păstreze pe subcontractori și pe lucrătorii străini, în vreme ce șomajul tehnic și concedierile le sunt rezervate românilor, afirmă liderul sindicatului. Dacă lucrătorii români vor fi trimiși în șomaj, ce rost ar mai avea să li se construiască locuințe? Pe data de 14 octombrie 2009, liderii sindicatului au avut o nouă întâlnire cu conducerea societății și au discutat despre modul în care administrația vrea să aplice șomajul tehnic. „Sindicatul și-a reafirmat opo-ziția față de această măsură. Am declarat că, mai întâi, trebuie să se renunțe la muncitorii străini, la subcontractori și la forța de muncă din unitățile subsidiare. Am atenționat că se săvârșește o ilegalitate și se aduc prejudicii bugetului statului român, că vom sesiza autoritățile și justiția. Oamenii sunt revoltați și deciși să protesteze” - a afirmat Marin Florian. Sâmbătă, 17 octombrie 2009, începând cu ora 10, Sindicatul „Navalistul” va organiza un miting în centrul Mangaliei.