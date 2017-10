„Daewoo - Mangalia Heavy Industries” a schimbat cinci vicepreşedinţi

În cei 12 ani de existență

De la vârful companiei mixte româno-sud coreene nu se iese la pensie. Istoria a dovedit că este imposibil ca președinții și vicepreședinții să prindă rădăcini în funcție, iar rutina lor să facă coajă. În cei 12 ani de existență, la cârma societății s-au perindat patru președinți sud-coreeni și cinci vicepreședinți români. În privința motivelor care au determinat partea sud-coreeană să-și schimbe atât de des oamenii de la conducerea DMHI, bănuim că ele au ținut doar de performanțele șantierului naval românesc. Colosul „Daewoo Shipbuilding and Marine Engineering“, care deține pachetul majoritar de acțiuni al DMHI, are ambiții mari și exigențe pe măsură. Oamenii numiți de el la vârful joint-venture-lui din România trebuie să-i confirme, prin numărul navelor livrate și cifra de profit, încrederea acordată. În cazul vicepreședinților, al căror mandat este sub controlul statului român prin intermediul AVAS, factorul principal al schimbării lor a fost algoritmul politic. Nicușor Trăistaru, primul vicepreședinte al DMHI, a plătit tributul trecerii de la un regim politic la altul, predându-i ștafeta lui Sorin Balcan. Tot mecanismul politic a dus la înlocuirea lui Balcan cu Gheorghe Petrescu, iar a acestuia cu Eugen Pricopie. Acum, din senin, fără ca aparent să existe vreo cauză politică, Pricopie a fost nevoit să-i cedeze locul lui Vasile Iorga. Primul este fost conservator și actual liberal. Al doilea a fost democrat câteva luni și nu mai e. Probabil că, foarte curând, va plăti cotizație la PNL. De această dată, schimbarea nu are legătură cu ceea ce se întâmplă în sfera înaltă a politicii, ci în cea mică, municipală. Înlocuirea lui Pricopie este rodul unor sforării și vendete locale și a fost pregătită printr-o campanie de presă. Partea bună este că, în toate schimbările de până acum, s-a păstrat măsura. Toți vicepreședinții au provenit din companie, din rândul celor mai buni specialiști. Cât timp va rămâne Vasile Iorga în funcție? Răspunsul este ușor de dat: până la schimbarea puterii politice din România. Până atunci, noul titular a postului și-a propus „să se implice mai mult în producție și mai deloc în activitatea de birou, pentru recuperarea pierderilor generate de greva din 2007 și de criza forței de muncă, pentru livrarea navelor din program, pentru extinderea capacității de producție prin realizarea investițiilor la noua hală de asamblare și a noii platforme de montaj”.