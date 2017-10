Dacian Cioloş cere României remedierea deficienţelor de funcţionare ale APIA până în 2011

Dacian Cioloș cere României remedierea deficiențelor de funcționare ale APIA până în 2011

La sfârșitul săptămânii trecute, comisarul european pentru Agricultură, Dacian Cioloș, a transmis o scrisoare României în legătură cu depășirea termenelor asumate pentru corectarea unor deficiențe în funcționarea Agenției de Plăți și Intervenție în Agricultură (APIA). „Scrisoarea este o reacție a Comisiei Europene transmisă prin vocea comisarului Dacian Cioloș, la ultimul raport trimestrial din 2009 al APIA, din care rezultă depășirea unor termene asumate de România în Planul de acțiune pentru corectarea deficiențelor în Sistemul Integrat de Administrare și Control (IACS)”, se arată într-un comunicat de presă al Ministerului Agriculturii (MADR). IACS este sistemul prin care APIA acordă subvențiile europene din Fondul European de Garanții Agricole. Problema este veche și a fost reclamată de fermierii con-stănțeni. Nu de puține ori, ei au declarat că scuzele pentru întârzierile subvențiilor ale centrului județean APIA constau în sistemul informațional greoi și nefinalizarea activităților de control ale celorlalte centre din țară. Totuși, scrisoarea este una tehnică și normală pentru corespondența între Comisia Europeană și un stat membru UE, potrivit ofițerului de presă al lui Dacia Cioloș, Johan Reyniers, și nu se referă la blocarea fondurilor pentru agricultură. Cel puțin nu încă! Pentru că, în aceeași clarificare trimisă de ofițerul de presă de la Bruxelles, se menționează ca remedierea deficiențelor să fie făcută până anul viitor. În caz contrar, există posibilitatea aplicării unor even-tuale „consecințe financiare”. În acest context, ministrul Agriculturii, Mihail Dumitru, ar trebui să aibă ca prioritate buna funcționare a IACS, pentru a evita penalizările pe care țara noastră le-ar putea primi de anul viitor. Măsurile luate până acum, precum lansarea aplicației „IPA Online” (completarea electronică a declarației de suprafață pentru SAPS 2010), nu sunt eficiente. Din totalul de peste 778.000 de fermieri români care au beneficiat de sprijinul pe suprafață anul trecut, doar 7.100 au reușit să completeze declarația electronică, până la începutul lunii februarie 2010, adică sub 1%. În plus, problemele cu directorii deconcentratelor din sector ar trebui rezolvate cât mai repede. Deja fonduri financiare importante au fost pierdute din această cauză. La nivel local, Aurel Șușman este foarte aproape să revină pe funcția de director coordonator al APIA, după ce a câștigat procesul intentat MADR privind anularea ordinului de încetare a activității ca șef al deconcen-tratului. Practic, între noiembrie 2009 și ianuarie 2010, ministerul a plătit doi directori, într-o perioadă în care guvernul disponibilizează bugetari și restrânge cheltuielile cu personalul. Același lucru s-a întâmplat și la Direcția Agricolă Constanța. Or, acești bani puteau fi folosiți pentru îmbunătățirea IACS.