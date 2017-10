Dacia pregăteşte două modele noi

Dacia pregătește două modele noi

Ştire online publicată Miercuri, 06 Februarie 2008. Autor: Cuget Liber Online.

În luna ianuarie a acestui an, cadența uzinei Dacia din România a atins nivelul record de 61,3 automobile/oră, potrivit unui comunicat oficial remis de Grupul Renault. Constructorul autohton pregătește două modele noi pentru acest an. În plus, un al treilea model va fi lansat în 2009, atunci când capacitatea de producție a fabricii autohtone va ajunge la 400.000 unități. Renault va investi 300 milioane euro în uzina de la Pitești, tocmai pentru a extinde capacitatea de producție și activitățile de cercetare și dezvoltare a Logan-ului.