Dacia lansează la Constanţa „Operaţiunea Porţi Deschise“

În perioada 13-17 septembrie

Dacia lansează la Constanța „Operațiunea Porți Deschise“

În perioada 13-17 septembrie, showroom-ul Dacia din Constanța desfășoară „Operațiunea Porți Deschise”, prilej cu care vor fi lansate seria limitată a Logan Kissfm și a noii motorizări 1.5 dCi, de 85 de cai putere. De asemenea, pe întreaga desfășurare a evenimentului, participanți vor avea posibilitatea de a se înscrie la tombolele organizate cu această ocazie, la finalul cărora vor putea câștiga un MP3player, un bilet la meciul de fotbal România - Olanda din 13 octombrie sau un CD cu muzica vedetelor Logan Kissfm. La tragerea la sorți a cupoanelor pot fi câștigate în întreaga țară: - 25 de bilete de câte 2 persoa-ne, la meciul de fotbal România-Olanda - 2125 mp3-playere - 9000 CD-uri cu muzică Kiss FM. În ceea ce privește noutatea principală prezentată în cadrul „Operațiunii Porți Deschise“, potrivit informațiilor oferite de către Mariana Tenea, director de vânzări în cadrul „Rent Car Service Litoral“, Logan Kissfm a fost construită pe baza versiunii Laureate, aducând în plus un design interior elegant și sportiv și o serie de echipamente menite să sporească gradul de confort și siguranța pasagerilor. „Printre elementele de noutate care se regăsesc la acest model se numără ABS-ul Bosch 8.0 și repartitorul electronic de frânare, volanul și schimbătorul de viteze îmbrăcate în piele, ornamentul cromat de pe schimbătorul de viteze, conturul aeratoarelor cu aspect de aluminiu și indicatoarele de bord cu fond argintiu și zonă roșie. De asemenea, tot la noutăți mai pot fi adăugate tapițeria specifică și radio CD-ul cu mp3 Blaupunkt. Cât privește siguranța, Logan Kissfm dispune de airbag-uri frontale pentru șofer și pasager, centuri de siguranță față, laterale spate și laterale centrale în trei puncte de prindere, tetiere reglabile, proiectoare de ceață și oglinzi retrovizoare exterioare cu reglaj electric”, a declarat, pentru „Cuget Liber“, Mariana Tenea. La capitolul confort, printre noutățile de care vor dispune cei interesați de achiziționarea modelului se regăsesc antidemarajul electronic, instalația de aer condiționat, computerul de bord, închidere centralizată a ușilor și portbagajului, geamurile electrice sau scaunele cu reglaj longitudinal, lombar și pe înălțime. Cea de a doua noutate prezen-tată constănțenilor care vor participa la „Operațiunea Porți Des-chise“ este noul motor diesel de 1.5 dCi, de 85 de cai putere, care îmbogățește astfel gama de motorizări disponibile pentru modelele Dacia Logan berlina și Dacia Logan MCV, aceasta ajungând în momentul de față la cinci. „Echipate cu acest motor, cele două modele Dacia beneficiază de performanțe dinamice sporite. Plusul de performanță nu înseamnă însă o diminuare a avantajului economic caracteristic gamei Dacia. Astfel, cu noua motorizare, consumul de carburant este de numai 4,6 litri la suta de kilometri pentru berlină și de 5,2 litri la suta de kilometri pentru MCV“, a adăugat directorul de vânzări. În primul semestru al acestui an, Dacia a raportat peste 110.000 de vehicule comercializate în 47 de țări, înregistrând astfel o creștere a vânzărilor cu 8%. 